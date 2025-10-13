警元朗站截查「行街紙」外籍男行李 檢13公斤可卡因（有片）

警元朗站截查「行街紙」外籍男行李，檢13公斤可卡因。（網上影片截圖）

新界北總區快速應變部隊人員周六（11日）晚上約11時在港鐵元朗站巡邏期間，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。警員於該名男子的行李箱內檢獲約13公斤懷疑可卡因，值約950萬元，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名51歲外籍男子，他現正被扣留調查。案件交由元朗警區重案組跟進。

最高可被判囚終身

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

