警反詐騙拘682人 涉6.2億 網騙扮女情人埋身 突離世贈遺產作餌 314人失4400萬 有受害人遭二次詐騙

各類型騙案每日都在社會上發生。警方數字顯示，去年1至11月期間，合共接獲3.94萬宗騙案，損失金額73.9億元，案件數量及涉案騙款均較2024年同期有所下跌。警方過去3星期採取「謀攻」反詐騙行動，拘捕682人，涉款6.2億元。行動中搗破一個以家庭式經營的網上情緣詐騙集團，以「網戀女子」離世並指定受害人協助處理遺產為由，騙取所謂的手續費，受害者314人，涉款4,400萬元，有人更慘遭二次詐騙。

警方簡介打擊詐騙集團的行動。(鍾式明攝)

警方去年1至11月期間接獲的逾3.94宗騙案中，網上騙案佔整體案件六成，損失金額達52.4億元。其中網購騙案佔最多，有1.14萬宗；其次為網上投資騙案及網上求職騙案，分別佔4,619宗及3,951宗。另外，電話騙案錄得7,608宗，涉款15.3億元，當中以假冒客服騙案佔最多，有3,993宗。

警方在過去3星期採取大型執法行動「謀攻」，針對干犯詐騙、科技罪案及相關洗黑錢罪行的犯罪團夥，合共拘捕682人，年齡介乎14至89歲，涉款達6.2億元。警務處網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀表示，上月17日至18日期間，搗破一個活躍本地的網上情緣詐騙集團，以及一個利用虛擬貨幣洗黑錢犯罪集團。8男3女共11人被捕，年齡介乎24歲至73歲，包括3名主腦和1名骨幹成員。

網上情緣詐騙手法

家庭式經營詐騙集團

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察李俊岷表示，該詐騙集團以家庭式經營，在工廠大廈租用單位用作為居住及詐騙基地，並租用私人單位作處理財物的「金庫」。騙徒會在交友程式利用虛假頭像，假扮本地年輕女子，聲稱自己在外地工作，引起受害人好奇心，及後提到虛構的感情生活挫折，又指有自殺念頭，博取同情。其後，詐騙集團會假扮「女子」的上司或海外警察，聲稱其不幸離世，又指「女子」指定受害人協助處理或繼承遺產，從而騙取受害人繳付不同手續費領取遺產。集團詐騙了314人，涉款4,400萬元。

冒警二次詐騙 呃行政費

他又指，該集團會假冒警務人員二次詐騙，再次致電受害人，訛稱已經破案，只要繳交行政費就可以取回被騙金錢。部分受害人不虞有詐，再次受騙。此類案件錄得62宗，損失金額達740萬元。

李俊岷續指，經調查後，發現該詐騙集團透過另一個活躍本地的洗黑錢集團清洗犯罪得益。集團利用傀儡或虛假身份在海外加密貨幣平台開設帳戶，利用買賣虛擬貨幣再套現，清洗黑錢。過去數月，集團協助上述詐騙集團清洗4,400萬元黑錢。

51人網上銀行遭未授權轉帳

登入資料曾洩暗網

另一個是關於打擊盜用銀行帳戶的行動。去年2至9月期間，警方接獲51名受害人報案，稱其網上理財戶口有未授權轉賬，款項由400元至1萬元不等，總損失65萬元。調查後發現，受害人的網上理財帳戶名稱與密碼，跟其個人電郵資料相同，而其相關的電郵資料曾在暗網上外洩。警方相信，犯罪集團利用外洩的資料登入受害人銀行帳戶，並將存款轉至傀儡戶口。警方其後鎖定2操控傀儡戶口人士，以及多名傀儡戶口持有人，合共清洗7,200萬犯罪得益。警方拘捕4男6女，年齡介乎18至67歲。警方提醒市民，銀行密碼必須獨立設定，切勿與電郵或社交帳戶相同，並定期更改。

張巧儀表示，網罪科不斷優化「防騙視伏APP」，並在去年底加入人工智能技術及新功能，包括資料庫自動更新；擴大舉報平台，讓公眾更方便舉報不同平台的詐騙短訊；AI會即時分析舉報，偵測到風險便立即發出警示；每日都會公布「熱門騙局排行榜」，提醒大家提防最新詐騙手法，呼籲市民下載和使用。

