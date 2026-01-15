警員屯門市廣場開兩槍制服持刀男(李昌峻報道)

【Now新聞台】屯門市廣場有男子手持牛肉刀徘徊，消息指警員開兩槍擊中疑犯。

網上片段見到，事發時涉案男子手持牛肉刀，背著黑色背包，在屯門市廣場巴士總站一帶徘徊，其後試圖走入廣場，途人爭相走避。有身穿避彈衣的警員手持盾牌由廣場跑出，之後傳出兩下槍聲。之後涉案男子倒地，兩名女途人坐在地下，自行跑走或被警員拉走。三十多歲男疑犯躺在地下，受傷送屯門醫院治理。

事發後，警方在現場圍起封鎖線，大批警員調查。據了解，疑犯在廣場一間超市搶了涉案的刀，警方衝鋒隊到場，男子其後挾持一名女子，警員開兩槍，擊中疑犯。

#要聞