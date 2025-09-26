英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
警員涉向醫生自稱健身教練呃54日病假 否認欺詐、11月開審
32 歲男警被指 2019 年 10 月向醫生虛報是健身教練、無法進行輕便工作，以騙取 54 日病假，被控一項欺詐罪。他周五（26 日）在西九龍裁判法院否認控罪，案件排期 11 月 24 日開審，料審期兩天，期間被告續准保釋。
控方指會有 6 名證人，被告沒招認。辯方則稱除被告外會有一名證人。警方早前回覆《法庭線》查詢指，被告現已停職，停職前隸屬荃灣警區。
男警被指意圖詐騙病假
被告譚順維（32 歲，報稱警員），被控一項欺詐罪。
控罪指，譚順維於 2019 年 10 月 17 日，在香港透過欺騙手段，向醫生曾文謙虛報自己是一名健身教練，無法進行輕便工作（light duty），意圖詐騙曾文謙批出同年 12 月 13 日至 2020 年 2 月 4 日、合共 54 日的病假，令他獲益或導致警務處或特區政府蒙受損失，或有重大損失風險。
案件編號：WKCC2052/2025
