警員涉收賄款呃遮仔會 辯方申押後作認罪協商 案件11.27日再訊

【on.cc東網專訊】一名時任警員涉嫌在未經許可下，向投資騙局報案人索取及收受賄款10萬港元，在警方調查中向對方提供協助，並隱瞞債務以向警務處申請延遲退休，及詐騙多間財務機構批出貸款共逾240萬元，因此遭廉政公署落案起訴，被控30項貪污及詐騙等罪。案件今（16日）在區院再提訊。辯方申請押後，以便跟控方作認罪協商。法官最終將案件押後至11月27日再訊，被告獲准繼續保釋。

50歲被告麥國雄，被告案發時任職警員，駐守中區警區。被告面對30罪，其中一項控罪指，被告涉嫌於2021年7月至2023年8月期間，從該名報案人收受賄款10萬港元，作為在警方調查中向對方提供協助及內部資料的報酬。另外的28項欺詐罪指，被告涉嫌於2017年12月至2023年4月期間，向香港警察儲蓄互助社及13間財務公司申請貸款時隱瞞個人債務，詐騙香港警察儲蓄互助社及該等財務公司向他批出28筆貸款共逾240萬港元，每筆貸款由兩萬元至53萬港元不等。

餘下控罪則指，被告涉嫌於2021年4月向警務處申請參加「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」時，使用載有虛假陳述的申報表格以誤導警務處，訛稱自己沒有任何未償還債務。被告在提交延遲退休申請時，涉嫌仍拖欠香港警察儲蓄互助社及9間財務公司債務共逾91萬港元。

案件編號：DCCC 565/2025

