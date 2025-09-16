娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
警員涉收賄款呃遮仔會 辯方申押後作認罪協商 案件11.27日再訊
【on.cc東網專訊】一名時任警員涉嫌在未經許可下，向投資騙局報案人索取及收受賄款10萬港元，在警方調查中向對方提供協助，並隱瞞債務以向警務處申請延遲退休，及詐騙多間財務機構批出貸款共逾240萬元，因此遭廉政公署落案起訴，被控30項貪污及詐騙等罪。案件今（16日）在區院再提訊。辯方申請押後，以便跟控方作認罪協商。法官最終將案件押後至11月27日再訊，被告獲准繼續保釋。
50歲被告麥國雄，被告案發時任職警員，駐守中區警區。被告面對30罪，其中一項控罪指，被告涉嫌於2021年7月至2023年8月期間，從該名報案人收受賄款10萬港元，作為在警方調查中向對方提供協助及內部資料的報酬。另外的28項欺詐罪指，被告涉嫌於2017年12月至2023年4月期間，向香港警察儲蓄互助社及13間財務公司申請貸款時隱瞞個人債務，詐騙香港警察儲蓄互助社及該等財務公司向他批出28筆貸款共逾240萬港元，每筆貸款由兩萬元至53萬港元不等。
餘下控罪則指，被告涉嫌於2021年4月向警務處申請參加「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」時，使用載有虛假陳述的申報表格以誤導警務處，訛稱自己沒有任何未償還債務。被告在提交延遲退休申請時，涉嫌仍拖欠香港警察儲蓄互助社及9間財務公司債務共逾91萬港元。
案件編號：DCCC 565/2025
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 2 天前
特朗普籲美企棄季績 抨短視近利 眼光不如中國
綜合外媒周一 (15 日) 報導，美國總統川普呼籲企業停止發布季度財報，直接改為半年報，聲稱此舉將節省成本並讓高階主管專注經營事業，同時批評美國短視近利的企業文化不如中國的長期規劃思維。鉅亨網 ・ 16 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 22 小時前
美股屢破頂經濟卻惡化 華爾街與消費者脫節？
美股上星期徘徊在歷史高位。企業盈利不但「頂得住」，更是有驚喜。華爾街策略師忙於上調標普500指數的目標。只要公司跟「A」與「I」沾得上邊，股價基本上都是難以估頂。而利率看也正在邁向較低、但名義上仍屬偏高的區間。Yahoo財經 ・ 23 小時前
馬斯克斥10億美元增持特斯拉 盤前股價飆近8%
綜合外媒報導，特斯拉執行長馬斯克近期以約 10 億美元購入自家股票，這是他自 2020 年以來首度在公開市場加碼持股，市場解讀為對公司前景的信心表態，帶動股價於周一 (15 日) 美股盤前勁揚近 8%。鉅亨網 ・ 17 小時前
Alphabet加入市值3萬億美元俱樂部 市場看好關鍵阻力因素緩解
該股近期上漲的動力源於一項市場等待已久的反托辣斯裁決，該裁決避免了對這家搜索巨頭採取監管機構尋求的最嚴厲懲罰措施，包括出售Alphabet的Chrome瀏覽器。在這項裁決宣布前，Alphabet發布了第二財季業績，顯示對人工智能產品的需求正在提振銷售。Bloomberg ・ 14 小時前
Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果
聯儲局 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。鉅亨網 ・ 2 小時前
債務負擔制約政策加碼空間 中國年內再祭出大規模財政刺激概率降低
中國過去兩年都在第四季度調整預算、增加額外財政刺激來提振成長，然而今年或許有所不同。儘管經濟出現降溫跡象，但在債務負擔加重，且財政彈藥尚未用完的情況下，多位業內人士認為今年剩餘時間出台大規模財政刺激的概率較低，而政策微調仍可能出現。Bloomberg ・ 2 小時前
中秋節2025｜佛山中秋好去處！千燈湖賞燈賞月/嶺南新天地中秋燈會/上元舞火龍
中秋佳節，不少港人都會沿高鐵沿線北上玩樂，當中熱門目的地佛山，從西九龍站乘高鐵約一個半小時車程到達佛山西站，非常適合中秋快閃旅遊！今次推介佛山中秋好去處5選，有去年才開業的廣東省首個千古情大型玩樂景區「廣東千古情」、既能賞燈賞月又能逛夜市的千燈湖，還有佛山嶺南新天地的中秋燈會以及上元舞火龍等，中秋節活動一鑼鑼！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
Gucci母公司開雲集團遭黑客入侵 數百萬客戶個人資料被盜
奢侈品牌Gucci、Balenciaga和Alexander McQueen的母公司開雲集團(Kering)表示受到黑客入侵，被竊取數百萬客戶的個人資料，但集團未有公有受影響的品牌和地區。集團的聲明指，在6月發現未經授權的第三方短暫造訪集團系統，並獲取部分品牌的客戶數據；品牌已立即通報相關部門，並根據當地法規通知客戶。AASTOCKS ・ 1 小時前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅莽曾一度失聯 終現身首映禮因疲勞唔受訪 太太到場全程睇實
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 23 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
G-Dragon演唱會飛騙案涉款2千萬牽涉娛圈中人？黃牛黨報《東張》 指幕後仲有Big Boss
近年唔少演唱會都出現假飛或者「走數」事件，上月K Pop人物G-Dragon嘅三場香港演唱會，同樣唔少人中招。Yahoo 娛樂圈 ・ 40 分鐘前