警員醉酒摸女途人胸及私處 承認非禮判囚6個月 官斥行為令人震驚

33 歲男警涉今年 2 月 4 日凌晨，在黃大仙一行人天橋升降機外，非禮一名女途人，包括摸其胸部及私處。被告承認一項猥褻侵犯罪，周二（14 日）於九龍城裁判法院被判囚 6 個月。



辯方求情指，被告加入警隊 13 年，犯案因「一時飲醉酒」，已失工作，又稱「佢真係飲醉咗囉閣下，我都同意佢失咗常性」，冀法庭考慮判監兩個月。



官指本案於「當街當巷」發生，被告酒後行為令人震驚，而他在警誡下全盤否認犯案，證明他當時並非「十分醉酒」，又指市民期望警員維護法紀，但被告不但沒保護市民，更危害法紀。

辯方：被告加入警隊 13 年

辯方引述背景報告指，被告鄭毓偉於正常家庭長大，加入警隊 13 年，曾帶女兒參與義工服務，可見被告為「守法、盡責」的父親。辯方又指，被告因「一時飲醉酒」犯案，已失去工作、宿舍及升職機會，認罪後已還押 19 天，「差唔多等於 1 個月」，望法庭考慮被告已受到多方面刑罰，予以輕判。

裁判官陳志輝則指，本案指控性質嚴重，「唔係（摸）一下半下」，「佢自己嘅職業，係咪一個警員，佢自己好清楚」，稱「監禁係唯一選擇，一般地鐵非禮都至少（判囚）28 日」。

辯方遂指，「佢真係飲醉咗囉閣下，我都同意佢失咗常性」，冀法庭考慮判監 2 個月。

法律101｜甚麼是「非禮」？

官斥行為令人震驚

質疑當時非「十分醉酒」

裁判官指，現非「討價還價」，被告需承擔責任，「好多犯案嘅人都係好丈夫、好爸爸」，而本案更於「當街當巷」發生，被告在事主跌到後，再捉摸她的胸部及私處，認為最大求情因素是認罪，又稱其「背景報告只能話係正常，個個警員（背景）都係正常啦」。

官續指，明白被告需照顧太太及雙親，亦為好丈夫、好爸爸、好同事、好警察，「無人怪佢飲酒，但飲酒之後嘅行為係令人震驚」，又指「呢啲案件判得太輕，真係冇阻嚇力」。

官判刑時指，考慮案情及被告的警務人員身分，報告雖顯示他有悔意，但他在警誡下全盤否認犯案，證明他當時並非「十分醉酒」，言詞非醉酒之人「可即時捏造」。

官又指，市民期望警員可維護法紀、保護市民，亦相信被告因此投身警隊，惟他不但沒保護市民安全，更危害法紀，故以 9 個月監禁為量刑起點，認罪扣減後判處被告監禁 6 個月。

被控在行人天橋升降機外非禮

被告鄭毓偉（33 歲，報稱警員），被控一項猥褻侵犯罪，他被指於 2025 年 2 月 4 日，在黃大仙鳳德道八號燈柱 AA7096 附近行人天橋升降機外，猥褻侵犯女子 X。

警方早前回覆《法庭線》查詢時指，被告已停職，隸屬旺角警區。

案件編號：KCCC968/2025