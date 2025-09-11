警大嶼山打擊電動單車，拘4男女扣4車。(警方圖片)

大嶼山警區交通隊、特遣隊及軍裝巡邏小隊，昨日(10日)在區内舉行反電動可移動工具行動日，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法問題。

被捕人介乎19至57歲

行動中，人員在東涌及梅窩分別拘捕兩名年齡介乎55及57歲本地男子，及兩名19及45歲本地女子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛」，並扣查四輛涉案電動可移動工具。所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

