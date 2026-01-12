WhatsApp Image 2026 01 12 at 15.11.45 (2)

警方昨日(11日)在大角咀進行反毒品行動，搗破一個毒品儲存倉。行動中，探員突擊搜查位於大角咀晏架街一個酒店房間，並制服房內的一名外籍男子。經搜查後，在該名男子嘅背囊及行李箱內，檢獲24公斤可卡因磚，以及約5,000粒搖頭丸，毒品市值超過1,800萬元。

被捕外籍男子49歲，於去年12月中以旅客身份入境香港，獲准逗留至3月中。根據警方初步調查，相信有人因為欠債而被招攬，並以「假旅客、真犯毒」方式來港販毒。被捕人現正被警方扣查，稍後時間會被控一項販運危險藥物罪，明日(13日) 將於西九龍裁判法院提堂。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002896/警大角咀酒店搗毒品倉-外籍男行李藏1800萬元毒品被捕?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral