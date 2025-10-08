警察員佐級協會舉行會慶酒會 周一鳴等人出席

【Now新聞台】警察員佐級協會舉行會慶酒會。全國政協副主席梁振英、警務處處長周一鳴及警察員佐級協會新任主席梁俊傑等人出席。

梁俊傑指，協會聘請了本地教授，希望能夠為新制同事爭取退休後的醫療保障、子女教育津貼等。

周一鳴致辭時感謝協會的不同建議，會積極聆聽不同意見，為工作環境創造更有利條件，包括8月時進一步將5天工作周先導計劃擴展至陸上總區、一個警區及交通部執行及管理組所有巡邏小隊，又指接下來香港有不同大型活動，有信心可確保順利進行。

警務處處長周一鳴：「很快香港就會迎來十五運全運會、立法會換屆選舉，明年更加會舉辦國際刑警組織周年大會等大型活動，警隊將會面對不少挑戰，但我有無比的信心，大家必定會繼續眾志成城，展現出警隊一條心，乘風破浪，確保各大型活動能夠順利舉行，令香港這個繁榮的國際之都能夠繼續綻放光芒。」

