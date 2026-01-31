【Now新聞台】警察學院舉行結業會操。

新一批畢業的15名見習督察及248名學警以中式步操進場，保安局局長鄧炳強檢閱及頒獎，他致辭指過去5年，香港經歷了世紀疫情，又完成了基本法23條立法，應該珍惜及守護現時的穩定；又勉勵結業的學員要有協助香港應變的「慧眼」，亦要有以民為主的「仁心」。

保安局局長鄧炳強：「就好像早前大埔火災，我們的同事在極度惡劣環境下付出巨大的心力，在滿布砂石及污水的現場徒手挖掘，為的是一個很簡單的願望，就是力求要保持遺體的完整，令逝者有一個名字，等家人可以好好道別。這份對生命的尊重、對苦難的共情、對專業的持守，就是我們警隊最珍貴的仁心。」





#要聞