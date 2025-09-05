警察學院212名學員結業 港隊運動員回流返港加入警

【Now新聞台】警察學院有30名見習督察及182名學警結業，有港隊運動員回流返港加入警隊，亦有在內地升學的大學生透過警隊招募計劃決心成為警察。

今期有212名學員畢業，27歲的見習督察黃文鈺加入警隊前，在美國大學畢業期間成為單板滑雪運動員，曾經代表香港出戰世大運。畢業後做過不同工作，最後決定回流返港，加入警隊。經過訓練及工作磨練，她決定繼續這份使命。

見習督察黃文鈺：「2023年的夏天，我爸媽給我一張(香港)警隊的招聘廣告，我一見，哇，很有青春、很有活力，警服非常有型，當時就一見鍾情。走到今天，我會想這一份工作是我人生最後一份工作，亦是最好的一份工作。」

獲得施禮榮盾和榮譽警棍的劉施霖，爸爸和弟弟都是警察，他2010年加入警隊，至今見習督察結業，經歷佔中及反修例事件都沒有動搖她的信心。

見習督察劉施霖：「老實說，我都失去了某些朋友，因為大家有不同政見。2020年我成為警長，重回灣仔見到市民，他們對我表達支持，我是很深刻。初時我以為很多人都不喜歡警察，但其實仍有很多市民支持我們做事。」

獲得薛富盃和銀笛獎的警員李勝榮，自小喜歡警察電影，中學畢業之後到武漢升學，期間參加了警隊在內地舉行的招募講座，回港後決定投考警察。

警員李勝榮：「經過2019年事件之後，我深深認識到國家安全的重要性。我可以做甚麼去解決現狀？我當時想，我畢業後要做警察。」

警察學院本月中，會到12間本地大學招募見習督察，設有能力傾向測試。警方又說，為了便利在內地就讀的香港學生，今年11月會再到北京、上海、廣東和福建招募學員。

