警察電單車淺水灣相撞 據悉涉護送隊訓練 32歲警員手腳擦損送院｜有片｜Yahoo

兩架警察電單車淺水灣相撞（網上圖片）

【Yahoo 新聞報道】淺水灣道今（4 日）早上約 11 時發生涉警察電單車交通意外。有片段顯示，至少兩名警員自電單車上倒地，其後有多架警察電單車駛至，加上多名熱心途人協助扶起失事的電單車，有警員查看同袍傷勢。

事發在今早約 11 時，有警察電單車在淺水灣道南行線上發生意外，一名 32 歲警員手腳擦損送院。據了解，32歲警員駕駛警察電單車停下時，另一架尾隨的警察電單車疑收掣不及，車頭撞到事主車尾，導致32歲警員頸痛、右手及右腳擦損，送院治理。據悉，事發時警察護送隊正進行訓練。