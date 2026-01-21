警拘兩內地扒手 涉港島12宗扒竊案 現金及信用卡簽賬損失約73萬元｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方周一（19 日）在北角拘捕兩名內地男子，涉嫌與去年 9 至 12月北角、鰂魚涌及中環共12宗扒竊案有關，涉及財物損失共約73萬元，包括3萬元現金及70萬元信用卡簽賬交易。兩名被捕男子分別31歲及43歲，涉「扒竊」罪被扣留調查。

警方指，過去三個月接獲多宗受害人舉報，指在街上或公共交通工具上被人扒竊，大部分受害人的銀包案發時放在手袋或背囊內，損失包括現金、證件及信用卡等。

信用卡短時間內被冒簽

受害人發現，失竊信用卡會在短時間內，被人盜用在網上簽賬。警方經調查後，成功鎖定目標，周一在多個「黑點」展開行動，最終在北角英皇道附近，發現目標男子正尋找落手目標，人員趁其逃走前成功截停及拘捕兩人。

警方指，兩名疑匪當日持雙程證入境香港。匪徒一般揀選人流密集地點，趁受害人單獨逛街分心時落手。