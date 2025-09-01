警拘兩將軍澳醫院醫生 涉洩露病人資料予第三方

【Now新聞台】將軍澳醫院醫生洩露病人資料案，警方拘捕兩名醫生，涉嫌不誠實使用電腦，兩名涉案醫生分別已停職及辭職。

將軍澳醫院指，八月中收到內部投訴，經查證後發現有醫生未經授權閱覽病人資料，包括住址及電話，並且懷疑向傳媒洩露有其他病人資料的內部文件，通報私隱專員公署及醫委會，亦都報警。

警方在剛過去的周日拘捕一名57歲顧問醫生及一名35歲副顧問醫生，分別已辭職及停職。

院方指，事件與早前一名患者手術後死亡有關，洩露資料的醫生與主刀醫生是同一部門，不排除洩露資料的醫生有任何動機在醫院內部臨床管理系統取得病人資料，但不是作醫療或臨床教學用途。

將軍澳醫院行政總監袁家兒：「醫院譴責有關行為嚴重損害醫患關係，同時亦有嚴重破壞醫護人員專業形象。院方在此必須強調，醫院管理局有一套既定舉報政策，讓員工在良好意願下，根據既有機制舉報一些涉及公眾利益、性質嚴重及不當行為，但有關舉報行為必須在合規及合法情況下進行。」

事件由於一名末期胰臟癌女病人，二月在將軍澳醫院接受內窺鏡超聲波穿刺手術後離世，家屬其後收到匿名人士提供文件，並向傳媒披露質疑涉及醫療事故。院方調查後認為主刀醫生在與家屬會面時承認失誤並不恰當。

袁家兒：「我們因為有院內、院外的專門專家研究過，相關結果是脗合已知的併發症，在兩小時的會面中，我們的同事承認為個人失誤，但在同一會面中，另一位顧問醫生已糾正為已知的併發症。(主刀)洪醫生在這事件中，因為我們調查過之後，她亦完結在這事件相關的問題。」

至於警方則指，會調查犯案動機有否涉及冒簽文件以及完成死因報告，交死因庭決定是否作死因研訊。

院方又重申今次是個別事件，強調醫管局每位職員都會遵守行為守則，保護病人私隱。

#要聞