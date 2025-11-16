警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 洗黑錢金額逾 11 億港元｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】警方自2024年起展開「戰盾」行動，並於上周四（13日）打擊三合會犯罪及洗黑錢活動，並以「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」等罪拘捕10男5女，年齡介乎27至62歲。

油尖警區助理指揮官(刑事) 警司程知仁表示，被捕人士包括6個洗黑錢集團主腦及骨幹成員，集團涉於過去數年清洗超過11億6000萬犯罪得益；警方於行動期間檢獲逾2400萬港幣財物，以及凍結9個銀行戶口內逾160萬港幣存款。

程知仁續指，過去一年，油尖旺警區發現一個三合會頭目及伙伴在區內從事不同非法活動，包括黃賭毒、非法放債、勒索、詐騙，並因非法活動利益與其他幫派發生衝突。家人、女朋友、親信，清洗集團犯罪得益。

警拘黑社會15人洗黑錢、經營賭場等 洗黑錢金額逾11億｜Yahoo

油尖警區刑事總督察陳熾華表示，集團主腦委託家人、女朋友、親信保管和清洗黑錢，於2016至2025年期間，於21個銀行戶口清洗2億港元，持有人並無申報任何收入及交稅；於2020至2025年，警方發現與集團有關的財務公司名下3個銀行戶口，有9億6000萬出數及入數記錄，而公司持有人由主腦親人擔任。

陳熾華又說，集團骨幹成員沒有固定收入，但經常購買大量奢侈品，並租住高尚私人住宅；而集團主腦租住馬鞍山一個較偏辟的單位，單位內有夾萬收藏犯罪活動的收益。警方上星期持法庭搜查令到財務公司突擊搜查，並搗破兩個由非法集團操控的賭檔。

陳熾華續指，警方於主腦的單位內檢獲約1600萬港元現金，及5隻價俎港幣700萬元手錶；行動中檢獲的證物超過2470萬元，並凍結3個被捕人戶口160萬元存款。案年明日於九龍城裁判法院提堂。