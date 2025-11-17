警拘一男涉毀壞立法會選舉海報

【Now新聞台】警方拘捕一名男子，涉嫌毀壞立法會選舉旗幟。

警方檢獲疑犯身穿的衣物。上周五三名選舉助理在屯門欣田邨外的欄杆，發現三名候選人的旗幟被破壞，之後報警，警方翌日拘捕一名31歲、報稱無業、居無定所的非華裔男子，他涉嫌刑事毀壞罪，今日在屯門法庭提訊，押後至下月12日再訊。

另外，深水埗黃竹街亦有選舉海報被塗鴉，警方同樣列作刑事毀壞調查。

