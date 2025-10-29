警拘 5 人涉煽惑暴動、作煽動意圖等罪 與 2019 年多區暴動有關 包括製造及提供武器︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】警方國家安全處今日（28 日）在九龍及新界採取行動，拘捕 2 名本地男子及 3 名本地女子，年齡介乎 32 至 60 歲，涉嫌「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」，行動中檢獲約 25 萬元現金。

警方表示，案件與 2019 年底多區暴動有關，當時有前線參與暴動的人士製造及提供武器，導致嚴重傷亡。調查顯示，其中一名被捕男子曾多次在社交媒體發佈煽動性文章，鼓吹他人憎恨特區政府及從事不守法行為。另有一名 50 歲女子涉嫌妨礙司法公正，被指協助一名人士移走與案件有關的證據。

警方國安處警司張伯傑指，所有被捕人士正被扣留調查，不排除稍後會有更多人被捕。被問及案件是否與早發爆炸案脫罪者有關，警方指今次案件獨立於其他案件，是以全新證據調查及拘捕。