屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
警拘 5 人涉煽惑暴動、作煽動意圖等罪 與 2019 年多區暴動有關 包括製造及提供武器︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方國家安全處今日（28 日）在九龍及新界採取行動，拘捕 2 名本地男子及 3 名本地女子，年齡介乎 32 至 60 歲，涉嫌「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」，行動中檢獲約 25 萬元現金。
警方表示，案件與 2019 年底多區暴動有關，當時有前線參與暴動的人士製造及提供武器，導致嚴重傷亡。調查顯示，其中一名被捕男子曾多次在社交媒體發佈煽動性文章，鼓吹他人憎恨特區政府及從事不守法行為。另有一名 50 歲女子涉嫌妨礙司法公正，被指協助一名人士移走與案件有關的證據。
警方國安處警司張伯傑指，所有被捕人士正被扣留調查，不排除稍後會有更多人被捕。被問及案件是否與早發爆炸案脫罪者有關，警方指今次案件獨立於其他案件，是以全新證據調查及拘捕。
其他人也在看
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 1 天前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡
火炭發生墮樓案。 今日（28日）早上10時11分，一名男子於火炭穗禾路19號穗禾苑慶安閣墮樓，倒臥在棚架上。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。現場消息指，男子年約30歲，警方正調查其身分及墮樓原因。am730 ・ 1 天前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 1 天前
荃灣9旬翁墮樓倒臥簷篷 昏迷送院亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓亡。今午(29日)12時30分，有市民報案，指發現其一名男親友倒臥於沙咀道315至323號廣益大廈簷篷位置，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，將昏迷事主從大廈一樓簷篷救起，交由救護車送往仁濟醫院搶救，期間須用自動心外壓機進行急on.cc 東網 ・ 3 小時前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
47人案｜ 原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」案件中，被指為組織者之一的前「民主動力」召集人趙家賢，去年原被判處監禁7年。據了解，趙家賢因獄中行為良好，昨（28 日）已刑滿出獄。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 1 天前
緬甸軍政府在對電詐中心的打擊中已拘捕逾萬名外國人
【彭博】— 緬甸軍政府在過去九個月內拘留了超過一萬名外國人，軍政府稱這些人非法進入緬甸參與網絡詐騙活動。Bloomberg ・ 1 天前
法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟的網絡騷擾案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性。Yahoo新聞 ・ 1 天前
屯門警署被私家車撞閘毀壞 司機一度逃逸
【Now新聞台】屯門警署凌晨被一輛私家車撞毀鐵閘，司機一度逃去。 警署停車場閘門被撞到扭曲，警員在場調查。凌晨4時許，涉事私家車撞毀屯門警署停車場入口的閘門後，司機一度逃去，稍後警方接獲可疑人報告，在友愛邨附近帶走一名33歲男子，懷疑與案有關。警方列作刑事毀壞案處理，正調查案件動機。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
妨礙司法公正罪成 蔡天鳳前家姑判囚18個月 官斥「慈母多敗兒」
【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，早前被法官陳廣池裁定其控罪罪名成立。案件今（28日）於區院判刑，法官表示被告行為對社會司法制度及公義造成衝擊和蔑視，判刑需有阻嚇性，更稱其「慈母多敗兒on.cc 東網 ・ 1 天前
據報新界北警察總部男警配槍佩槍上彈意外走火 無人受傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】據多間傳媒報道，大埔新界北警察總部今日（28 日）下午發生警槍走火事件，一名男警在入彈區為配槍上彈期間，懷疑意外走火射出一發子彈，事件中無人受傷。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
里約熱內盧大舉圍剿毒梟 至少64人死亡
（法新社里約熱內盧28日電） 巴西警方今天動員直升機與裝甲車在里約熱內盧（Rio de Janeiro ）掃蕩毒梟，這項歷來規模最大的圍剿行動造成至少64人死亡。巴西警方出動2架直升機與32輛裝甲車執行任務，同時還有12台工事車輛負責清除毒梟設於狹小巷弄間的路障，以利進入貧民窟。法新社 ・ 7 小時前
海洋公園哈囉喂2025｜驚嚇結界、6大驚嚇體驗！走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒 即睇門票優惠
以為哈囉喂只是扮鬼扮馬、派糖果？今年海洋公園「哈囉喂全園祭2025」——從詛咒盲盒到食人族部落，6大驚嚇體驗加上10個毛骨悚然的表演，一場又一場膽量與感官的極限挑戰，保證讓大家尖叫連連、膽量見底，準備參加這場靈異盛宴！即睇門票優惠詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
巴西里約熱內盧打擊販毒集團行動 至少64人死亡
巴西里約熱內盧警方針對當地主要販毒集團,進行歷來最大規模的打擊行動,造成至少64人死亡,當中包括4名警察。巴西當局稱,多達2500名全副武裝的警員,當地星期二清晨開始,在北部兩個社區,針對最大販毒集團之一進行打擊,出動多架直升機和裝甲車,行動到下午仍然持續。警方繳獲至少42支步槍以及大量毒品,拘捕81人。里約熱內盧州政府表示,今次行動是當地歷來最大規模,亦是死傷人數最多的一次,強調當局不會退縮,將堅定不移打擊毒品恐怖主義。 (BC)infocast ・ 1 小時前
【中環解密】上商銀行賀75周年 展出金庫大門複製品
上海商業銀行迎來成立75周年誌慶，宣布舉辦一系列慶祝活動，並以「傳承滬港．連繫國際」為主題的周年展覽打響頭炮。是次展覽將於2025年11月8日至12月5日向公眾開放，回顧上商由上海起源，到扎根香港、繼而發展成國際金融機構的歷程。 據介紹，展覽挑選了75件展品，涵蓋文物、文件、照片及互動裝置，展品追溯至1915年上海商業儲蓄銀行成立，以及1950年在香港註冊成立後的發展軌跡。展品中不少為首次公開展出，包括參考1931年上海總行金庫門的複製品，以及1970至1980年代用於打印銀行本票的票機，參觀者可即場打印「75周年時光本票」作紀念。 除回顧歷史，展覽亦設數碼體驗區，其中，訪客可與互動裝置「AI行政總裁」交流。有關展覽是免費參觀，分別設於中環上海商業銀行大廈2樓及27樓，27樓展區需預先網上登記。信報財經新聞 ・ 1 天前
證監會取得法庭命令 凍結涉嫌操縱環球智能股份人士高達8,240萬元資產
原訟法庭在證監會根據《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序中，向12名涉嫌操縱環球智能控股有限公司(智能)股份的人士發出臨時強制令。 根據法庭的命令，被指稱曾在2018年10月31日至2019年3月11日期間，操縱智能股份的12名涉嫌操縱者，被禁止調走其在香港境內的任何資產，或以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產或縮減其在香港境內任何資產的價值，以合共8,240萬元為限。 該臨時強制令確保，在法庭裁定涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》相關條文的情況下，有足夠的資產以履行證監會尋求的回復原狀令。上述訴訟是證監會針對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事、28名其他嫌疑人及一家公司實體涉嫌在有關期間操縱智能股份而展開的法律程序的一部分。該臨時強制令在法庭於2026年3月27日進行下一次聆訊前維持有效。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
安倍晉三遇刺案今日開審 料明年1月裁決
日本前首相安倍晉三2022年遇刺的案件，今日將於奈良地方法院開審，預料明年1月21日有裁決。 45歲的被告山上徹也，被控謀殺和違反槍支刀具法等罪名。報道引述法院人士指，山上徹也計劃承認謀殺罪，但對其他控罪的部分內容提出爭議。據報聆訊將傳召12名證人，包括山上徹也的母親。 事發在2022年7月8日，安倍晉三在奈良市街頭為自民黨參議員候選人助選時遭槍擊死亡，終年67歲。山上徹也當場被捕。報道指，山上的母親曾向統一教捐款約1億日圓，導致家庭陷入困境，山上不滿安倍的外祖父、前首相岸信介協助統一教引入日本，因此把安倍晉三列為刺殺目標。(ST)infocast ・ 1 天前