22歲男子被捕。

元朗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日(26日)凌晨在區內展開打擊毒品行動，搗破一個懷疑依托咪酯製毒工場。行動中，警方檢獲市值約1,900萬元的液態依托咪酯煙彈，拘捕一名22歲本地男子。

行動中，警方在八鄉錦田一住宅單位外截查一名形跡可疑的男子，並於其手上檢獲約185粒懷疑含有液態依托咪酯的煙彈。警方隨後搜查該名男子在上址租用的單位，在該單位內再檢獲約2,675粒懷疑含有液態依托咪酯的煙彈、約100公升懷疑液態依托咪酯、約147克懷疑依托咪酯粉末，以及一批懷疑用作製造煙彈的材料及工具。

廣告 廣告

經調查後，該名涉案本地男子涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」被捕，他現正被扣留調查。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/警搗元朗毒窟-檢1900萬元依托咪酯-22歲男被捕/612204?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral