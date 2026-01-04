警搗製毒工場檢 774 萬貨拘 3 人 據了解《全民造星》羅啟聰涉案被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方昨日（3 日）在元朗展開代號掃毒行動，搗破一個位於山下路的村屋製毒工場，檢獲市值約 774 萬元的毒品及製毒工具。行動中拘捕 3 人，報稱職業分別為學生、歌手及無業，目前正被扣留調查，案件將於明日（5 日）下午在觀塘裁判法院提堂。

警搗製毒工場檢 770 萬貨拘 3 人 據了解《全民造星》羅啟聰涉案被捕｜Yahoo

羅啟聰 2018 年參加 ViuTV 選秀節目《全民造星》，以花名「狗毛」參加比賽，在比賽中自彈自唱，獲得側田及 Eric Kowk 讚賞，被封為「音樂才子」，成為大熱人物之一。

廣告 廣告

羅啟聰到商台宣傳新歌《牧羊少年獅子山》。

檢獲 10 公斤毒品含「太空油」

東九龍總區刑事部人員根據情報及深入調查，昨日突擊搜查元朗山下路一村屋單位。警方在單位內檢獲超過 10 公斤毒品，包括 7.9 公斤可卡因、1.2 公斤「冰」毒、741 克霹靂可卡因、598 克氯胺酮（K仔），以及 259 粒近期新興的依托咪酯（俗稱太空油）煙彈。

行動中亦發現大量製毒及包裝工具，如電磁爐、煮食煲、溫度計及可再封膠袋等。警方以涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」拘捕單位內兩名本地男子及一名內地女子，年齡介乎 21 至 35 歲。

警方調查顯示，涉案販毒集團運作約一個月，租用月租約 1.5 萬元的村屋作製毒中心及儲存倉，毒品主要供應東九龍區。集團利用加密通訊軟件遙控成員，教授製毒方法並指示交收。

東九龍總區公眾活動調查隊刑事高級督察周嘉潤指出，集團以數萬元至十多萬元報酬，招募年輕人作「死士」搵快錢。警方相信有人因欠債而鋌而走險。是次行動中，警方利用「銳眼計劃」下的全港閉路電視系統及警車流動攝錄系統，分析可疑車輛，成功鎖定主腦及骨幹成員。