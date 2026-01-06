警搗元朗製毒工場 歌手「狗毛」羅啟聰與兩人被控販毒等罪 還押候訊

警方早前在元朗搗破一個製毒工場及儲存倉，檢獲總市值逾 700 萬元的毒品，拘捕 3 名男女，包括曾參加首屆《全民造星》的歌手「狗毛」羅啟聰。



3 人被控販毒、製毒等罪，案件周二（6 日）在觀塘裁判法院首度提堂。署理主任裁判官鍾明新應控方申請，押至 3 月 31 日再訊，以待索取化驗所報告及警方進一步調查。羅啟聰沒保釋申請，另兩人申請保釋被拒，還押候訊。

3 名被告依次為陳嘉宇（21 歲，科大環境管理及科技系四年級生）、羅啟聰（35 歲，歌手）、持雙程證女子裴茹（28 歲，無業）。

陳嘉宇單獨面對一項「危險藥物的販運罪」，陳另與羅啟聰、裴茹被控「危險藥物的販運罪」、「危險藥物的製造罪」。

控罪指，陳嘉宇於 2026 年 1 月 3 日在元朗山下村 611C 棟外小路，非法販運危險藥物。陳另被指於同日，在元朗山下村 611C 棟 2 樓連天台，非法販運及製造危險藥物。

