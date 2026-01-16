警搗犯罪集團涉偽造文件助市民提取強積金 30人被捕（江瓔庭報道）

【Now新聞台】警方搗破一個犯罪集團，涉嫌協助市民偽造文件申請提早領取強積金供款，金額達450萬元，以串謀詐騙等罪拘捕30人。

檢獲的證物包括提取強積金或貸款的申請表、現金及多部電話等。警方早前接獲一間強積金受託人公司通報，指多人懷疑利用偽造的港澳居民居住證，以永久性離港為由申請提早領取強積金，涉款450萬元。展開情報蒐集後，發現有犯罪集團租用了工廈單位作為電話放債中心，假扮中介隨機致電市民，訛稱可合法地協助他們提早申領強積金用作還債，服務包括偽造證件及向強積金公司遞交申請，在成功提取款項後，會收取兩成強積金作手續費。

於是在周三採取行動，突擊搜查葵涌一個工廈單位，以串謀詐騙及無牌放債等罪拘捕9人，他們介乎25至59歲，包括集團主腦及骨幹成員，分別報稱無業及從事電話推銷；另外有21人涉嫌以虛假藉口申請提早領取強積金被捕，全部人獲准保釋候查。

九龍城警區科技及財富罪案隊督察譚鈞鎧：「他們更會慫恿債務人去指定的財務公司進行借貸，繼而抽取部分貸款作佣金，當債務人成功申請貸款後，財務公司會扣起兩成貸款金額作為他們的手續費，並要求債務人以高利率還款。我們發現當中有部分個案顯示，貸款年利率高達140%，換言之較法定規限的48%高出近三倍。」

警方呼籲市民如果有借貸需要，應向信譽良好的機構查詢。

#要聞