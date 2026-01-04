九龍總區刑事總部高級督察周嘉潤簡介案情。

警方昨日(3日)在元朗展開打擊毒品行動，搗破位於山下路一間村屋的製毒工場及毒品儲存倉，行動中檢獲約10公斤毒品，以及大批製毒工具，市值約774萬元。警方在行動中拘捕兩名本地男子及一名內地女子；據報其中一名報稱歌手的被捕人為暱稱狗毛的羅啟聰，他早前曾參與選秀節目《全民造星》。3人已被暫控各一項「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」，明日(5日)下午在觀塘裁判法院提堂。

九龍總區刑事總部高級督察周嘉潤表示，警方近日留意到有販毒集團招募年輕人做「死士」，利用的士、貨車等日常交通工具作掩飾派運毒品，警方昨日突擊搜查元朗一個村屋單位，拘捕2名本地男子及1名內地女子，年齡介乎21至35歲。被捕人士分別報稱是學生、歌手、無業，他們已被暫控各一項「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」。據了解，其中一名報稱歌手的被捕人，是曾在2018年參與《全民造星》節目的羅啟聰。



廣告 廣告

警方在行動中檢獲約7.9公斤懷疑可卡因、約1.2公斤懷疑「冰」毒、約740克懷疑霹靂可卡因、約600克懷疑氯胺酮、259粒懷疑含有依托咪酯的煙彈，以及一批懷疑製毒及包裝工具，包括透明膠袋、電磁爐及溫度計。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/警搗破元朗製毒工場-檢770萬元毒品-據報被捕人包括-全民造星-羅啟聰/633260?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral