警搗禮品卡洗黑錢犯罪團伙拘10人 有家長助17歲兒子收報酬被捕
警方於前日(25日)及昨日(26日)打擊一個以購買並充值禮品卡洗黑錢的犯罪團伙，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男1女，年齡介乎16至61歲，他們報稱從事電話買賣、司機、清潔工人，亦有部份為學生，並搜獲共54部電話，108張禮品卡。
利用青少年「搵快錢」心態
警方調查發現，有犯罪集團利用青少年「搵快錢」心態，誘使他們作為「車手」協助洗黑錢。集團先寄大量手提電話予青少年團伙，再指示他們在手機內綁上存有來歷不明金錢的內地銀行咭資料及密碼，然後去多間便利店購買並充值大量禮品卡。事後，將禮品卡的兌換碼以電話訊息發送返俾內地的犯罪集團，同時亦會將實體禮品卡交到一間指定的二手電話舖。整個過程中「車手」可以獲得可觀的報酬 。
曾招募5名青少年作「車手」
警方於8月初接報，一名當時17歲的本地青少年男子於屯門區多間便利店購入大量禮品卡。人員在他身上搜出的25部電話內，發現綁有不屬於他的銀行咭，以及46張新買App Store禮品咭，於是將他拘捕。經過深入調查及情報收集，發現該名被捕男子曾招募另外5名16至25歲的青少年作「車手」。於5月至8月期間，該團伙涉嫌於多間便利店購入共超過1,000張App Store及Globalcash「全球付」禮品卡，估計已清黑錢達400萬元。
二手電話舖拘兩男
行動中，警方亦於旺角一間二手電話舖拘捕兩名男子，分別為店舖負責人及職員，涉嫌收集犯罪團伙實體禮品卡及單據，為內地犯罪集團的接應，並在店內檢取39張禮品卡及14部相信涉案電話。另外，「車手」在協助清洗黑錢後，會收到金額的約2%作為報酬。其中一名被捕人於犯案時仍然係17歲的學生，調查發現其家長有協助他收取逾萬元的非法報酬，兩名家長亦涉嫌協助洗黑錢被捕。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/警搗禮品卡洗黑錢犯罪團伙拘10人-有家長助17歲兒子收報酬被捕/612346?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
