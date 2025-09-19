警員喬裝乘客乘搭的士，發現有三輛的士拒絕接載。(警方圖片)

警方昨日（18日）下午在新界北進行打擊的士交通違法行動。警員喬裝乘客乘搭的士，發現有三輛的士拒絕接載，稍後將發出傳票票控有關司機。

警方重申，行動仍在進行中，將會繼續採取果斷的執法行動，打擊有關的士違法行為，以保障市民及遊客的權益。

警方呼籲，市民及遊客如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌、司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/警新界北-放蛇-打擊的士違規-3綠的司機拒載被票控/600842?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral