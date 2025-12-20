警方元朗搗破毒品倉 發現毒品有不同包裝方法呈膠囊狀

警方在元朗搗破毒品倉

警方在元朗搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲市值約1,700萬元毒品，並拘捕一名持「行街紙」的非華裔男子。

警方昨日中午在元朗八鄉水盞田村進行反毒品行動，行動中拘捕一名男子，並且在他的鐵皮屋單位內找到約28.5公斤懷疑冰毒、約3.4公斤懷疑可卡因，以及一批包裝工具。警方留意到在今次案件中，所檢獲的毒品有不同的包裝方法，部份成膠囊形狀，相信是透過體內藏毒的方式由外地流入本港。

會繼續追查毒品來源

被捕人53歲、報稱無業，現正被警方扣查，稍後會被暫控販運危險藥物罪，下周一會在屯門裁判法院提堂。警方初步調查相信疑犯受到販毒集團以金錢利誘，被招攬成為倉管及派送毒品的角色。警方相信今次行動已成功阻截大批毒品流入市面，會繼續追查毒品來源，從供應鏈瓦解販毒集團。

