警方入境處油麻地掃黃拘30人 包括兩名嫖客

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
屯門警署被私家車撞閘毀壞 司機一度逃逸
【Now新聞台】屯門警署凌晨被一輛私家車撞毀鐵閘，司機一度逃去。 警署停車場閘門被撞到扭曲，警員在場調查。凌晨4時許，涉事私家車撞毀屯門警署停車場入口的閘門後，司機一度逃去，稍後警方接獲可疑人報告，在友愛邨附近帶走一名33歲男子，懷疑與案有關。警方列作刑事毀壞案處理，正調查案件動機。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
全運會｜粵禮儀導師赴港指導禮儀助理 「咬筷子」練笑容學儀態(江瓔庭報道)
【Now新聞台】距離全運會開幕不足兩星期，香港賽區合共招募了逾1.6萬名義工協助賽事，包括負責支援頒獎的禮儀助理。 預備動作做好，配合笑容，再模擬為嘉賓呈上全運會獎牌，下台都要有姿勢有實際——70多名經過遴選的禮儀助理義工這天練習迎賓及協助頒獎，每步都不能鬆懈。禮儀助理溫俊芹：「我們每步也要相隔30厘米，時刻也要提醒自己步伐及步速也要一致。」她們部分人已率先在月前的群眾賽事活動中服務。在大學就讀社工系的阿欣第一次擔任大型活動義工，她說最寶貴得著是應用到專業所學的知識。禮儀助理陳穎欣：「學懂如何服務一些有特殊需要的朋友，令他們開心地接受獎項外，亦感受到我們對其關懷，例如跪姿的訓練、對話上要如何留意用字。」全運會集合粵港澳三地力量，來自廣東賽區的禮儀導師特地來港培訓義工，除了一系列理論課堂，亦有實踐技巧，教她們露出招牌「八齒」笑容。廣東賽區賽會志願服務通用培訓講師李靜：「我們增加了用筷子、咬筷子的方式，令她們知道肌肉如何收緊，以及情緒方面的調動亦用多了，有種工作的榮譽感，人生中可能是唯一一次機會能夠登上十五運、全運會頒獎典禮的工作環境。大賽是一個城市的擔當以及門面的展示，禮儀義工是香港特區now.com 新聞 ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜機身被打撈出水吊上躉船(李馨萍報道)
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，貨機的機身亦被吊起，有工程師預計貨機的部件會先進行檢查，再決定是否送往實驗室進一步分析。 貨機前半部分在北跑道旁邊，廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」繼續打撈工作，廣州半潛船「重任1500」亦到抵北跑道對開水域。打撈船先駛近，之後再調整吊臂，從左右兩邊固定機身，中午開始可以看見貨機機身被逐步吊起，經過多番調整後將機身吊到躉船上。而放置了機尾部分的躉船停靠在北跑道旁邊，有人在旁邊檢查。有工程師預料貨機的殘骸會先存放在適當的地方，進行初步檢查及分析。香港工程師學會航空分部副主席詹永年︰「有機會找到飛機當時有甚麼部件或零件出現問題，還有飛機發生意外前部件或零件最後的位置。若是飛機結構或是部件零件需要再做詳細檢查分析，慣常做法是送回相關廠方做測試。」俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀，早前已成功取回，並已送往實驗室進行分析。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜經民聯派兩人出選工總議席
【Now新聞台】經民聯宣布派出14人參選下屆立法會。 其中代表工業總會的工業界(第一)議席將會派出兩人出選，包括香港玩具協會副主席許文俊，以及經民聯青委副主席黃永威。另外，又在商界(第一)派出總商會亞洲、非洲及中東委員會委員林偉全，地產及建造界就派出上次落敗的南區區議員趙式浩捲土重來，工程界就派出土木工程處前處長卜國明出選。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
法國 12 歲少女遭性虐殺 27 歲女子被判終身監禁 右翼政客藉事件批評移民政策︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎一名 27 歲女子因強姦及殺害 12 歲女童達維耶（Lola Daviet）被判終身監禁，成為法國首名獲此極刑的女性，被裁定至少須服刑 30 年。這宗案件震驚全國。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
全新NBA盃球場設計 兩隊內藏神秘彩蛋
同上兩屆NBA盃一樣，球場設計成為賣點。今屆所有場館的地板設計，皆有善於以籃球做擺設的藝術家Victor Solomon操刀。他去年亦為NBA盃設計場地。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
港企受騙共失920億 佔收入7%
信貸資料服務機構環聯發布最新的詐騙趨勢報告顯示，今年上半年源自香港的所有數碼交易中，2.7%為可疑詐騙交易，較去年同期的3.8%有所下降，亦較全球的可疑數碼詐騙交易比率3.8%為低。不過，詐騙持續為香港企業帶來重大的財務風險，環聯另一項調查顯示，200位香港的受訪企業領袖表示，其公司於過去一年因詐騙導致的平均損失金額，相等於年度收入的7.1%，總額達920億元。信報財經新聞 ・ 9 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝︱文化部興建皇室火化場 總理下令監控黑喪服價格 防商戶抬價︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國王太后詩麗吉（Queen Sirikit）逝世後，文化部展開全國動員，籌備皇室火化場及各項殯葬儀式，確保典禮莊嚴而依循傳統。同時，總理阿努廷下令嚴控黑色服裝價格，防止商戶在哀悼期間哄抬物價，確保民眾能以合理價格購買喪服表達敬意。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
香港股市｜私募大佬但斌旗下基金 首次買入阿里巴巴 但斌：市值低得不合理
中國知名私募基金經理但斌管理的東方港灣海外基金最新持倉動向曝光，根據基金向美國證監會提交的13F報告，該基金在...BossMind ・ 18 小時前
臘腸食譜｜臘腸炒苦瓜
苦瓜炒臘腸這道菜需要的材料不複雜Cook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
全運會｜香港火炬傳遞路線長10公里 起點為政府總部 終點設於啟德體育園主場館
【Now新聞台】全運會下月2號火炬傳遞，廣州、深圳、香港及澳門會同步進行。香港的路線全長10公里，會橫跨維港兩岸；而50名火炬手中，42名由香港提名，一半是體育界代表。全運會還有不足兩星期就正式開幕，早前已舉行火種採集儀式，而下月2號會舉行火炬傳遞。火炬傳遞於廣州、深圳、香港及澳門同步舉行，共設200棒，每個城市跑50棒。當日早上9時，深圳會舉行火炬傳遞啟動儀式，廣州、香港及澳門則於9時半分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞。當中有創新元素，包括動用智能機械人、無人駕駛汽車傳遞。深圳路線全長45公里，只有5公里以跑步形式，其餘40公里就用低空飛行器完成。全運會廣東賽區執委會大型活動和志願服務部副部長唐國華：「凸顯粵港澳大灣區作為國際科技創新中心的產業優勢，以極具創新性及未來感的嘗試，展示科技與體育的深度融合。上午四城傳遞，下午的就在廣州熔火的這樣的一個安排，充分展現了粵港澳大灣區一小時生活圈的精彩和便利。」廣州的傳遞路線將途經歷史建築鎮海樓、明代古城牆，亦會經過海心沙亞運公園等新地標，凸顯廣州重視歷史底蘊及當代精神的城市特色。而香港50名火炬手中，有42名是由香港提名，當中一半是體育界代now.com 新聞 ・ 17 小時前
港出口增16.1% 全年看升10% 9月輸內地漲16.7% 三個月最勁
本港出口持續向好，政府統計處公布，9月商品整體出口貨值為4623億元，按年升16.1%，高於市場預期增15.4%，並且是連續19個月錄得升幅。進口貨值為5125億元，增13.6%，略勝市場預期升13.5%；9月份錄得有形貿易逆差502億元，相等於商品進口貨值的9.8%。分析指出，中美經貿磋商達成基本共識，惟具體執行細節仍有待觀察，本港全年出口料有10%增長。信報財經新聞 ・ 9 小時前
雙11優惠2025｜片皮鴨、羊腩煲3小時放題低至$111/位！囍慶酒家及雲海匯無限任叫45款美食飲品
想要用最划算的價格享受一頓豐盛的放題盛宴嗎？這次快閃優惠讓你以超抵價體驗雲海匯及囍慶餐廳的「藥膳羊腩及片皮鴨任食放題」，3小時內暢享45款精選美食飲品，絕對是今年最不能錯過的飲食優惠 ！今次KKday快閃10月28日下午三點，只需$111位，任點任食藥膳羊腩、紅炆羊腩、片皮鴨、叉燒皇、紅白餐酒、點心、海鮮、老壇酸菜魚等，每位更贈送雲南野菌燉響螺靚湯，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 23 分鐘前
網上熱話｜啟德阿婆回收膠樽液體倒地 網民冀取消回贈減濫用
啟德德朗邨有長者透過入樽機回收膠樽，竟在入樽機旁直接將樽內殘留液體倒在入樽機旁的地上。網民指，現場不時傳出臭味，並惹來老鼠、蟑螂。另外，有網民透露，這位婆婆為「慣犯」，經常在回收膠樽時，直接將樽內液體倒在地下。am730 ・ 22 小時前
日本新任經濟大臣：日圓貶值有利經濟增長
日本新任經濟再生擔當大臣城內實表示，日圓貶值對經濟有利，而其負面影響是可以透過迅速制定一攬子措施來解決，以緩解生活成本上漲所帶來的影響。他強調，新政府的首要任務是加快經濟增長，以便讓更廣泛的家庭享受經濟復甦的好處。AASTOCKS ・ 1 小時前
郭富城「登六」獲老婆愛女陪伴慶生 天王嫂方媛坐月期間極速修身獲讚：就像沒生過的一樣
天王郭富城於10月26日「登六」，獲天王嫂方媛（Moka）及愛女為他慶生，過了一個幸福又溫馨的生日。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙
立法會選舉提名期展開，任職賽馬會對外事務助理經理的巴黎奧運女子重劍金牌得主「劍后」江旻憓，此前盛傳會轉戰政界，「劍指」新界北地區直選。她上周四（23日）在一個公開活動上現身時，未有回應會否參選。此前有政圈流傳江旻憓有意參選新界北地區直選，期望「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過最新報道引知情人士指，江旻憓確實曾考慮過am730 ・ 1 天前
小馬智行今起招股 一手入場費18,181.54元
中國自動駕駛科技公司小馬智行(2026.HK)公布招股詳情，全球發售4,195.57萬股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成，每股招股價最高為180元。AASTOCKS ・ 3 小時前
解讀 | 英超 點解新特蘭咁犀利？
新特蘭事隔8年後重返英超聯賽，雖然領隊路比希頂級聯賽經驗甚少，但他成功令到多位新加盟的球員在短時間內融入球隊，作客擊敗車路士後，曾一度升上聯賽榜次席位置。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！
為慶祝荷蘭繪本大師 Dick Bruna 筆下的小兔 Miffy 誕生 70 週年，Casetify 特別以復古郵票與手寫情書為主題，推出充滿童真與溫度的聯乘系列，帶你重拾紙筆傳情的浪漫年代！Yahoo Tech HK ・ 12 小時前