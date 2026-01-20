Champion SDS 3 SSPODIST1

深水埗警區人員聯同相關部門人員，昨日（19日）在深水埗及長沙灣區展開代號「冠軍」（CHAMPION）的跨部門反罪惡行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕22人。

行動中，人員分別以涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」、「非法入境」及「僱用不可合法受僱的人」拘捕17名內地女子、3名內地男子、1名外籍女子及1名本地女子，年齡介乎30至53歲。所有被捕人士現正被扣留調查，並將會被轉交相關部門跟進。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款五十萬港元及監禁十年。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004945/警方入境處聯合行動-拘22男女涉非法入境及逾期居留等罪?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral