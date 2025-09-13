死者被發現時身穿的衣物。(香港警察圖片)

香港警察今日（13日）就昨日在西區發生的一宗送院時死亡案件發出呼籲，任何認識死者或與案件相關資料的人士，聯絡西區分區雜項調查隊。

警方指在昨日凌晨約3時38分，接獲報案指一名男子在域多利道88號對開海面漂浮。該名男子被救起後，昏迷被送往瑪麗醫院治理，其後被證實死亡。警方相信死者是一名年約40至50歲的中國籍男子。身高約1.7米，肥身材，蓄短黑髮。被發現時身穿有黑色圖案的藍白色恤衫、深藍色牛仔褲、黑色球鞋及攜有一個黑色背包。身上沒有任何身份證明文件。

廣告 廣告

警方呼籲任何認識死者或有案件資料提供的人士，致電3660 6657或3660 6680與西區分區雜項調查隊聯絡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/警方呼籲提供西區浮屍資料/598770?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral