警方在石澳道用無人機錄影蒐證 打擊違例駕駛

【Now新聞台】警方在石澳道試用無人機錄影蒐證，打擊違規駕駛。

現場是近爛泥灣的一段石澳道，警方掛上橫額，通知司機有無人機協助執法。無人機機身貼有藍黃色螢光貼紙，執勤時會有紅藍閃燈。

警方會不定時在石澳道用無人機錄影蒐證橫越雙白線等危險駕駛行為，並記錄車牌，確認司機身份後會發出傳票。

#要聞