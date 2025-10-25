新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
警方尖沙咀反罪惡搜查娛樂場所
【Now新聞台】警方巡查尖沙咀多間娛樂場所，展開打擊黑社會活動。
有組織罪案及三合會調查科探員聯同機動部隊警員，於昨晚11時左右展開代號「犁庭掃穴」反黑行動，在尖東及諾士佛臺一帶突擊搜查，多間樓上酒吧及娛樂場所行動至清晨結束，暫時未有人被捕。
