警方打擊非法放債及收數活動 拘捕29人

【Now新聞台】一間持牌財務公司涉嫌非法放債及指使青少年進行收數活動，警方拘捕29人。

警方在行動中檢獲約82萬元現金、超過2400份借貸文件、電腦及手提電話等證物。深水埗警區收到情報，上周一搜查油麻地一間持牌財務公司，發現公司的借貸遠高於法定年利率的48%。

公司戶口在半年內 有逾6000萬元交易紀錄，又用淋紅油、滋擾電話等手段追債。整個行動拘捕23男6女，介乎15至69歲，涉嫌無牌放債、刑事恐嚇、刑事毀壞及洗黑錢等。

深水埗警區反三合會行動組高級督察劉宏志：「一般他們吸引市民的手法為快速批核貸款，借錢期間借貸人只需要到財務公司花十多分鐘的時間，或直接透過電話、社交媒體提供自己的個人資料，便可以完成借貸，在短時間內批核現金。但借貸過程中，犯罪集團會以不同的藉口，例如手續費或轉介費等為由，扣取借貸人的貸款金額。」

