警方拘捕5人 涉用偽造身份證通過eKYC盜取他人強積金存款

【Now新聞台】警方拘捕5人，涉嫌利用偽造身份證，通過eKYC電子客戶認證程序開立積金易及銀行戶口，盜取他人強積金存款。12名受害人當中，3人有實際金錢損失，合共約180萬元。

警方簡介搗破詐騙及洗黑錢犯罪團，指集團透過非法渠道取得受害人的個人資料，偽造身份證，再冒充受害人在積金易平台申請開戶，成功通過電子客戶身份驗證程序eKYC，註冊積金易帳戶之後，就會再連結受害人的強積金帳戶，騙取強積金存款。

警方網罪科總督察李俊岷：「疑犯就會以退休或其他理由提交提款申請，將受害人的強積金存款轉入由傀儡成員冒充受害人開立的銀行戶口，然後疑犯為逃避警方的追捕，會將受害人的強積金進行多層次、跨行的轉帳，企圖將非法資金『洗白』。」

警方是在10月時收到市民報案，指被人假冒身份開立積金易戶口，追查之後發現前後有12人經歷同樣遭遇，當中3人存款被成功轉移，合共約180萬元。警方拘捕5人，涉嫌串謀詐騙，包括集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人。

積金易公司已陸續聯絡受影響用戶，在審視每宗案件的具體情況後，會安排全數復原有關帳戶的基金單位結餘，而為保安全，已暫停使用eKYC功能。

積金易平台總經理(數碼及資訊科技)郭禮輝：「今次這個案件是犯人用一個假的、仿真度頗高的身份證去做一個行騙集團(行為)，跟我們系統保安的安全沒有關連，不過我們都一直強調資訊安全都是我們的重中之重，我們都會不時檢驗積金易的整體安全性。」

積金易指，現階段如果要註冊新帳戶，可繼續透過智方便登記，如要提取大額款項，就要用智方便或親身去服務中心作額外的身份驗證。

