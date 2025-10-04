中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
警方拘捕54歲本地男子 檢獲市值約2000萬元懷疑冰毒
【Now新聞台】警方搗破一個毒品儲存倉，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名54歲本地男子，檢獲約60公斤懷疑冰毒。
檢獲的懷疑冰毒共重60公斤，市值約二千萬港元。本周五晚上，警方在屯門區一個工廠大廈劏房單位外截查一名男子，從他手持的尼龍袋內發現15包、每包一公斤的懷疑冰毒；警方進一步搜查該名男子的毒品儲存倉，再檢獲45包各重一公斤的懷疑冰毒，總重量達60公斤。
警方留意今次販毒手法有別於以往常用的私家車或輕型貨車運毒，販毒集團以尼龍袋配合工程車輛作為掩飾。
警方以涉嫌「販運危險藥物」將該名男子拘捕，案件於下周一屯門裁判法院提堂。
