警方拘16人涉嫌偽造醫生證明領取430萬元強積金

【Now新聞台】警方周三拘捕16人，涉嫌透過犯罪集團偽造醫生證明，訛稱有末期疾病，申請提早領取強積金，涉款約430萬元。

被捕人士中有2名是犯罪集團的骨幹成員，亦有1名被捕人被警方發現銀行戶口有大額可疑交易，涉嫌洗黑錢。

警方發現有犯罪集團充當中介，在社交平台落廣告，誘使他人以欺詐手段提早取回強積金，在申請人成功領取強積金後，會要求他們將10至20%金額轉賬至指定傀儡戶口作為手續費。

警方相信已經瓦解涉案的不法中介集團，所有被捕人仍被扣留調查。

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