警方拘16人涉嫌偽造醫生證明領取430萬元強積金

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3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕 金額達700萬元
【Now新聞台】3男1女涉盜取他人銀行卡資料進行大額購物被捕。 檢獲的證物包括中成藥、化妝品、智能電話及大批現金。警方透過分析閉路電視及本地金融機構的交易紀錄，發現有騙徒以電話詐騙或釣魚訊息等方法，盜取他人的銀行資料和扣賬卡，再綁定於電子支付系統，在香港進行大額購物，涉款達700萬元，至少有50個受害人，全部來自內地，又懷疑騙徒再將貨品轉售圖利。經調查後，警方以串謀詐騙及處理贓物等罪拘捕3男1女，他們介乎32至35歲。港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩：「警方強調，無論犯罪集團如何跨境分工、如何試圖掩飾資金流向，警方一定會和內地及海外的執法機構緊密合作，全力打擊。另外，警方呼籲市民要小心保管自己的銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。」#要聞
來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
積金易公司提醒MPF計劃成員切勿偽造或使用虛假文書非法提早提取強積金
積金易平台有限公司表示，高度關注有犯罪集團涉嫌教唆強積金計劃成員，利用偽造的醫生證明書(醫生紙)，以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為理由，非法申請提早提取強積金。積金易公司會全力配合警方的執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。 積金易公司發言人今日(11日)表示，「積金易」團隊早前在處理提早提取強積金申請的過程中，發現有懷疑屬偽造的「醫生紙」而揭發。「積金易」團隊已經加強審查所有申請提早提取強積金的個案，特別是以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」這兩種理由的申請，包括會聯絡相關醫生以逐一核實每張遞交的「醫生紙」的真偽，以杜絕虛假申索個案。 發言人又呼籲，如果有醫生懷疑被人冒認身份偽造「醫生紙」，作提早提取強積金的申索，應盡快聯絡「積金易」團隊。強積金計劃成員亦切勿被犯罪集團唆擺，以任何不當手段申請提早提取強積金。根據《刑事罪行條例》，任何偽造或使用虛假文書的行為均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
環聯宣布向遺失香港身份證人士提供免費信貸報告
<匯港通訊> 全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯(TRU.US)今天宣布，推出全港首創措施，為遺失香港身份證的合資格人士1每年提供一份一次性免費信貸報告，幫助他們在遺失身份證後的高風險時期即時掌握自身信貸狀況，減低因身份盜竊造成的潛在財務損失，保障長遠信貸健康。 根據環聯最新的主要詐騙趨勢報告，在過去一年曾因數碼詐騙而蒙受金錢損失的消費者中，超過三成(34%)表示身份盜竊為首要原因，反映身份盜竊是導致數碼詐騙的重大風險之一。此外，香港的數碼詐騙損失金額中位數更高達4.8萬港元，為全球調查所及的市場中最高。騙徒能利用所盜取的身份開設未經授權的賬戶、申請貸款並導致過度使用信貸，最近有個案顯示受害人的損失金額可高達超過250萬港元。然而，環聯報告亦指出，許多詐騙受害人並沒有因而採取更積極的補救措施，僅42%曾聯絡受影響公司(如信用卡發卡機構)，而向信貸資料服務機構求助的比例則更低，只有39%。缺乏有效的即時補救措施，有可能進一步加劇遺失身份證後所造成的身份盜竊及詐騙風險。為協助公眾應對在這關鍵時期的風險，環聯現透過提供一次性免費信貸報告，為所有受影響人士提供即時支援。受影響人士可於
兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。
中國收緊跨境券商監管大網 富途創始人「葉子哥」人在屋簷下
Bloomberg 【彭博】-- 早在中國整治蓬勃發展的券商業務前，億萬富豪李華經常泡在自家App的討論區裡，與一般投資人直接交流。這位富途控股的創始人被用戶稱為「葉子哥」，平常會與投資人討論軟體的小幅升級、交換對產品功能的意見；有人希望拿到公司吉祥物牛牛的數位桌布，他甚至親自回應請求。2021年系統故障後，他寫了一篇長達兩千字的文章向客戶道歉。這種對細節的重視，幫助這位前工程師成為中國金融科技領域的先驅人物之一。然而，一心撲在產品開發上，也往往讓像李華這樣的中國科技奇才在政治層面出現盲點。他這類創業家擅長打造產品與平台，往往走在監管之前。上個月底，中國監管機構突然對富途處以18.73億美元)罰款，原因是對內地居民提供無證交易服務，這是更大規模整治行動的一部分。這項決定令這家在那斯達克上市公司的投資者措手不及，股價下跌超過四分之一。也被罰款的李華個人身家在一天之內縮水17億美元。猝不及防的富途如今必須重新檢視的不只是其技術，還包括如何與影響日益擴大的監管力量共處。北京最新一輪執法行動，已遠遠超越過去對境外投資收益課稅的範疇。隨著監管機關試圖堵住居民透過富途與老虎證券等平台進行海外投資所
HKCERT 指「追回騙款」二次詐騙升溫 提醒慎防假冒平台及釣魚網站
<匯港通訊> 香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)發警告，指近期市面湧現大量釣魚網站，假冒市民常用的網購平台及公共服務機構，包括 Carousell、電子交通告票平台、水務署、中電、「積金易」平台及反詐騙協調中心(ADCC)，冀騙取個人資料、信用卡及銀行賬戶資料。HKCERT指出，騙徒建立高度仿真的假冒網站，模仿官方標誌、頁面設計及付款流程，並以「逾期未繳」、「欠款」、「即時罰款」、「停水」、「停電」、「退款」或「協助追回騙款」等字眼製造緊迫感，令受害人在未核實網址前便點擊連結、輸入資料或付款 。HKCERT發現，有釣魚網站冒用 Carousell 名義，顯示「交易確認」及「選擇您的銀行」等訊息，營造買家已付款假象，誘導賣家點擊銀行名稱後，轉至偽冒網上銀行登入頁面，騙取帳戶資料 。Carousell 亦提醒，騙徒會假扮買家，發送虛假付款確認連結或二維碼，誘使用戶離開平台並輸入銀行或信用卡資料，強調官方絕不會要求用戶點擊外部連結提供資料 。HKCERT接獲個案，指騙徒以「eTT HK」名義發出短訊，聲稱市民需點擊連結繳交罰款或查閱詳情，並將用戶導向假冒「電子交通告票平台」，誘騙在「核
上水獨立屋遇竊 七旬女住戶失約480萬元手錶珠寶首飾
昨日(10日)早上10時32分，上水金翠路38號St.Andrews Place屋苑一獨立屋姓張(76歲)女住戶報案，指發現上址一夾萬被撬及有財物不翼而飛，懷疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信失去手錶及珠寶首飾。據了解，案中失物包括10隻約值100萬港元名錶；10隻約值100萬港元鑽石戒指；10條約值200萬港元寶石頸鏈；20對約值80萬港元鑽石耳環。案件總損失約480萬港元。經初步調查，案件列「爆竊」，暫未有人被捕。
林逸華律師行處理5宗交通索償案 被告方要求林負擔訟費 指涉串謀虛假聲明
林逸華律師行因被指與「撞車碰瓷黨」有關而受警方調查，業務亦被律師會介入而終止。區院周三（10 日）處理 5 宗該律師行入稟的疏忽駕駛索償案（見內文表），被告方申請把林列入需負擔訟費一方，指稱他涉參與不當行為、串謀原告作虛假聲明。官限林 21 天內回應。
加密交易所靠SpaceX狂熱大撈一筆！IPO前衍生品成交衝破32億美元
SpaceX 將在周五 (12 日) 掛牌上市，在這之前，加密貨幣交易所已率先提供投資人一種高風險方式，針對這家集太空、衛星與人工智慧 (AI) 於一身的公司押注未來股價表現。 路透報導，已有數十億美元資金湧入被稱為「IPO 前永續期貨」(pre-IPO perpetual f
iPhone 遭竊裝置保護功能 成功遏止倫敦盜賊
近年倫敦 iPhone 盜竊問題猖獗，盜賊常騎乘機車搶奪後轉售。然而近期數據顯示，被盜 iPhone 遭重新激活的比例大幅下降，主因是 Apple 在 2026 年 3 月透過 iOS 26.4 更新，將「遭竊裝置保護功能」預設為啟用，使盜賊難以重置手機牟利。 保護機制徹底封鎖重置流程 該功能自 2023 年推出，但直至今年才強制開啟。啟用後，關閉「遺失模式」或清除裝置內容等敏感操作，都須通過 Face ID 或 Touch ID 驗證；部分動作甚至需等待一小時，讓受害者在期間內透過「尋找」網路標記裝置為遺失。即使盜賊知道鎖屏密碼，也無法執行原廠重置，從而斷絕轉售管道。 倫敦警方公開讚揚成效 倫敦警察局長 Sir Mark Rowley 在接受 BBC 專訪時坦言，近期「絕大多數」被盜 iPhone 均未被成功重置。他同時呼籲科技公司應進一步強化防盜機制，但也承認 Apple 已顯著改善問題。Rowley 更透露，倫敦警察廳已與 Apple 簽訂情報共享協議，期望能更精準掌握 iPhone 盜竊與銷贓模式。
更新：美股指走勢個別 特朗普不滿伊朗戰爭終止協議條款外洩 SpaceX 登場掛牌
美股指個別發展，市場對伊朗與華府就結束中東戰爭的草擬協議條款報道紛紜，同時 Space Exploration Technologies(SPCX.US) 首日掛牌。 道瓊斯工業平均指數中午升 0.4% 至 51,047.9；標普 500 指數升 0.1% 至 7,404.3；納斯達克綜合指數跌 0.2% 至 25,749.4。 公司方面，Space Exploration Technologies(SPCX.US) 股價開市報 $150，高於每股 $135 的招股價，令 Elon Musk 成為全球首位萬億富豪，股價開市後上升 21%。 CNN 指，總統 Donald Trump 批評德黑蘭在國家媒體上對美伊潛在臨時協議的描述不準確，形容對方「不光彩」。CNN 又引述伊朗外長指協議「前所未有地接近」。 CNBC 引述伊朗邁赫爾通訊社報道稱，草擬協議內容包括美國承諾解除石油制裁，最終談判要待伊朗一半凍結資金獲釋及美國海軍封鎖結束後才開始。報道又指，協議亦包括伊朗承諾於 30 日內重新開放霍爾木茲海峽等內容。 原油期貨下跌，前月北海布蘭特原油跌 3.8% 至每桶 $84.38，美國西德州
Meta 與 Manus 正式分拆 創辦人尋求 10 億美元回購
《彭博》引述知情人士報道，Meta 已完成與 Manus 的業務分離。Manus 是一家由中國創辦人成立的代理式 AI 初創，去年 12 月被 Meta 以約 20 億美元收購。自本月起，Manus 員工已被鎖定無法存取 Meta 內部數據系統，Meta 員工亦被禁止使用 Manus 工具進行內部工作。一份內部備忘錄顯示，Meta 正逐步關閉該平台，現有項目將遷移至 Meta 自身系統。這是北京當局今年 4 月下令撤銷該收購後，首個具體執行步驟。與此同時，Manus 三位創辦人正嘗試籌集約 10 億美元回購公司。 中國首次強制撤銷跨境 AI 收購 中國國家發展和改革委員會（NDRC）於 4 月透過外商投資安全審查機制下令撤銷收購，這是北京首次強制推翻已完成跨境 AI 收購交易。雖然 Manus 已於 2025 年中將總部及核心團隊從北京遷至新加坡，但 NDRC 仍主張管轄權。審查過程在 3 月升級，當局禁止創辦人肖弘及季一超離開中國大陸，並要求數週內將 Manus 的中國資產恢復至收購前狀態。 監管延伸至 AI 領域 這項命令將北京今年對晶片產業的限制延伸到 AI 公司及工程師。中國監
南韓地方選舉選票不足 警方搜查選管會多個辦公室
<匯港通訊> 南韓上周三(3日)舉行地方選舉，多個票站選票不足，導致部份選民無法正常投票，事件觸發民眾示威，質疑涉及選舉舞弊。當地警方時隔8日，以涉嫌違反《公職選舉管理法》和瀆職為由，派員搜查中央及地方選舉管理委員會的辦公室，並將10人列為嫌疑人。警方早上派出約100人，分別到位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會大樓，以及首爾市、松坡區、江南區等6個地方選管會辦公室搜證，有關選區在選舉期間都出現選票不足的情況。搜查令又列出10名嫌疑人，包括早前宣布引咎辭職的中央選管會委員長盧泰嶽，以及秘書長許鐵熏。警方表示，行動目標是要獲取證據，查明案件真相，包括選民投票權利遭到侵犯的原因。根據中央選管會最新提交的資料，投票當日欠缺近7200張選票，涉及91個票站，多於早前公布的4700多張選票和50個票站。其中，首爾欠缺約4200張選票，26個票站因為選票不足而需暫停投票。 (ST)
國安附例小組完成審議 鄧炳強斥有人企圖恫嚇
政府建議為《維護國家安全條例》訂立附屬法例，立法會相關小組委員會昨花約兩小時完成逐條審議。會上有成員關注涉及多宗案件的被告，會否全數被定性涉及國家安全，當局強調不會把本身無關的罪行，無端變成危害國安案。立法會內務委員會昨早召開特別會議，處理國安條例新附屬法例，會上已通過成立小組委員會及選出選委界簡慧敏為主席，小組下午隨即開會審議。新附屬法例列明，行政長官可發出證明書，將一般刑事案件的犯罪行為認定為涉及國家安全。保安局長鄧炳強開場發言時提到，留意到有人企圖恫嚇指附屬法例會擴闊危害國安罪行的範圍，強調「呢個係假㗎，係誤導㗎，係呃你㗎，係嚇你㗎」，指出新機制正正要處理極少數的其他罪行。
憂恒大訴訟波及自身 據報PwC部分合夥人採取措施保護個人資產 有人考慮離婚
《彭博》報道，恒大集團清盤引起其前審計機構羅兵咸永道中國(內地以普華永道中國品牌營運)部分合夥人的擔憂，憂慮會對其自身財務造成影響。 羅兵咸永道香港及內地分公司的多位合夥人表示，正在評估保護個人資產的策略，以防止公司面臨的法律及監管挑戰最終會對其自身帶來任何財務或法律負擔。有合夥人甚至考慮離婚來保護財產，而另一位合夥人則正在削減子女的教育預算。 恒大清盤人指控羅兵咸永道(PwC)內地及香港關聯公司的審計工作存在「疏忽」及「虛假陳述」，並且已向羅兵咸永道國際及其關聯公司提出訴訟，索償570億元人民幣。 有合夥人表示，他們並未直接參與恒大審計工作，但憂慮清盤人最終可能會對他們提出訴訟。另一個擔憂是，合夥人可能會被要求動用在公司中的股權來彌補任何法律損失，亦擔心公司整體的財務狀況可能會受到影響，進而影響到他們的薪資待遇。 羅兵咸永道中國發言人表示，公司的業務持續表現良好，將繼續專注於為客戶提供高質素服務，將繼續支持公司的員工，並對公司及在內地業務的未來發展進行投入。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
澳門博監局重申「賭場黑盒子」屬不實訊息
澳門博彩監察協調局重申，近日社交平台持續流傳有關「澳門賭場黑盒子」相關網上訊息純屬謠傳。而近日再持續出現多則「受騙後獲退賭款」之未經核實訊息，並有自稱受害者呼籲他人聯絡特定人士求助，相關訊息更可能涉及詐騙，特此呼籲公眾切勿輕信及轉發未經核實之資訊，謹防上當受騙。 博監局稱，澳門所有娛樂場內運作的博彩設備均受嚴格監管，必須符合法律法規、技術標準及安全要求。各類電子博彩設備在投入使用前，須經博監局認可之第三方機構進行獨立測試，並獲審批後方可啟用。博監局亦透過定期巡查與突擊檢查，對設備軟件版本、封裝完整性及隨機數生成機制等進行實地核查，確保持續合規。近期並無發現任何設備存在異常或違規情況。 對於網上出現個別人士聲稱「因黑盒子受騙後透過非正式渠道獲取退賭款」等說法，博監局重申更無相關事實依據。此類訊息有可能屬詐騙手法，公眾務必提高警覺，切勿輕信。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《大行》高盛：內地跨境投資新規與帳戶審查對匯控(00005.HK)與渣打(02888.HK)盈利實質影響有限
高盛發表研究報告指出，自5月21日以來，滙豐控股(00005.HK)與渣打集團(02888.HK)的股價表現分別跑輸歐洲銀行股指數(SX7P)約5%及7%，主要反映投資者對香港存款流入放緩，以及兩家銀行與內地客戶參與度可能受限的憂慮。不過，該行認為這次的股價落後表現，與已公布措施及變動對盈利的潛在影響並不相符，更多是出於市場對未來潛在政策變動的不確定性。 該行指出，中國證監會近期宣布對線上經紀商實施監管控制，同時香港金管局亦發出通告加強開戶程序與合規要求。渣打集團管理層表示其現行政策與監管方向高度一致，雖然有關要求包括關閉零餘額舊帳戶及獲取客戶資金來源聲明等，可能會增加流程摩擦，但預期不會對業務帶來實質性重大影響。此外，金管局已表示本地銀行的相關系統升級已經完成，開戶服務持續平穩進行。至於中國國務院近期發布的跨境投資法令，高盛認為其核心主要聚焦於建立監管跨境技術與資本流動的框架，而非旨在減少資本外流。 高盛分析顯示，內地居民在香港持有的典型帳戶中，約90%的存款流來自境外源頭(如新加坡或香港其他渠道)，僅約10%直接來自內地銀行帳戶。該行進行敏感度測試指出，在極端不利的假設情境下，即使
機場保安犬隻行動小組成立五周年 20隻保安犬負責嗅查工作 可按需要增加
【Now新聞台】機場保安犬隻行動小組成立五周年，舉行多方合作成果展覽。機場保安公司指，現時已增至20隻保安犬，有助加強機場保安，亦加快工作流程。不要看牠們活潑好動，以為牠們很貪玩，要牠們「企定定」，一樣做得到。牠們是受過專業培訓的機場保安犬，行動小組於2021成立，主要於機場非禁區範圍進行巡邏，並執行爆炸品、槍械及彈藥的嗅查工作。機場保安有限公司指，犬隻小組的成立加強了機場的保安，亦令工作流程更順暢，目前20隻機場保安犬足夠應付兩座客運大樓運作，未來可按實際情況再增加。機場保安有限公司行政總裁張德強：「以往機場很多無人認領的行李，有些可能真的遺下了，以往要取痕跡回中心檢驗有沒有爆炸品成分，可能來回都要些時間，起碼10至15分鐘，又要封鎖現場。現在不用，指示犬隻來到一嗅，10多秒已可將現場解封，對整體行動很有幫助，另一方面亦可在形象方面做大使的工作。」上月底開幕的二號客運大樓，這班「毛孩」亦有作出貢獻。機管局行政總裁張李佳蕙：「狗仔隊都貢獻很多，牠需要走到每一個地方幫我們檢查有沒有不應該在這個大樓的東西。不是當值的時候，當你經過機場的時候看到寫上『PAT ME』時，你可以摸摸牠。」部分展
女實習醫生涉用男友帳號查屯院病人紀錄 醫管局報警 2人停職
明愛醫院一名女實習醫生被揭發涉嫌在未經授權下，在院內擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已就事件報警；指暫時未發現病人治療有任何異常，已即時暫停該實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，同時凍結兩人登入系統的權限。醫管局亦已通知相關大學的醫學院，跟進涉事實習醫生是否適合執業的評估，又稱事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。據了解，警方接報上月13日及14日，屯門醫院一名醫生的帳戶在另一間醫院被登入使用，初步調查發現，該名醫生當時身處屯門醫院，懷疑帳戶被盜用，案件列作有犯罪或不誠實意圖而取用電腦跟進。據悉，涉事兩名醫生為情侶關係。醫管局強調，已就之前的不當行為，分別予以嚴正告誡及採取紀律處分，會繼續調查該名實習醫生有否涉及其他不當行為。若證實有關行為，定必嚴肅處理，轉交醫委會跟進。