警方接53宗假冒銀行貸款電騙 以彈票黨形式騙款560萬元

【Now新聞台】警方今年2月至10月期間接獲53宗報案，揭有詐騙集團冒充銀行職員，借推銷低息貸款為由，以彈票黨形式騙取560萬元。

警方接獲多人報案，稱他們收到假扮銀行推銷低息貸款的電話，騙徒以測試還款能力為由，要求受害人將款項存入指定戶口，再訛稱由一名律師以支票形式退款。受害人之後收到銀行通知彈票，才發現是空頭支票，涉款共560萬元。

警方周三拘捕一男一女集團骨幹成員，兩人分別報稱客戶服務主任和無業，現正被扣查。經調查後，警方發現該集團會安排成員到入境處更改與市面律師相同的姓名，再開設支票戶口增加其說法可信性，呼籲市民收款時，不要只相信入數紙或帳面結餘，必須查閱可用結餘。

