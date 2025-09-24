警方提醒市民謹防假冒八達通釣魚短訊，取消「快遞險」子虛烏有

警方今日透過守網者 FB 專頁發文提醒市民，須謹防近日在港蔓延的假冒八達通釣魚騙局。有市民收到發訊人名稱為「octopus」的短訊，內容指成功付款八達通 2,200 港元費用，如有疑問可致電查詢。撥打訊息中的號碼後，對方聲稱付款原因是收訊者成功申請了「快遞險」保險產品，如需取消則必須透過 WhatsApp 聯絡其他客服。

當你繼續與 WhatsApp 客服溝通後，會收到一條不明連結。對方會要求你進入所謂的「銀聯網站」以及使用線上客服進行取消。在這個過程中，對方亦會要求保持 WhatsApp 通話。同時「銀聯網站」的客服則會讓你提供中文姓名以「查核資料」，並在之後出示印有該名字的虛假保險單以騙取信任。

接下來便會來到最關鍵的步驟，線上客服會向受騙者發送一個錯誤的戶口號碼，並要求其使用支付寶進行轉帳測試。由於戶口錯誤，轉帳自然會失敗。此時客服便會以協助為名，要求開啟 WhatsApp 對話內的「分享螢幕」功能。之後受騙者會被再次要求轉帳，期間騙徒便會擷取網上戶口、支付寶密碼等關鍵資料。

警方提醒防範此類騙局的關鍵，是要小心不明短訊、可疑連結，切勿提供個人及銀行資料並謹慎使用「分享螢幕」等敏感功能。在心中產生疑問時，切記第一時間詢問官方，使用通訊辦的短訊發送人登記冊查詢工具亦能查證發訊者身份。

