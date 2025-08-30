警方搗破兩個毒品儲存倉 檢獲市值逾2000萬元氯胺酮

警方搗破兩個毒品儲存倉，檢獲市值逾2,000萬元氯胺酮

警方搗破兩個毒品儲存倉庫，拘捕兩名本地男子，檢獲總共約44.5公斤懷疑氯胺酮，市值超過2,000萬元。

兩人現正被警方扣查

警方昨日下午在葵涌一個工廈劏房單位外，搜查一名形跡可疑的本地男子，其後押解他到單位搜查，在內發現60包、每包約重250克的懷疑氯胺酮。其後，警方在附近的工業大廈拘捕另一名本地男子，在他管有的劏房單位內找到118包、每包約重250克的懷疑氯胺酮。兩名姓王男子同以販運危險藥物罪被捕，分別是23以及30歲，報稱無業，現正被警方扣查。

警方初步調查相信他們受到販毒集團的金錢利誘，被招攬成為倉管以及負責派送毒品。另外，警方留意到販毒集團選擇將毒品儲存在隱蔽的劏房中，相信是想掩人耳目。

