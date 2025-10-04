從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身
警方搗破毒品倉拘捕一男 檢獲市值約2000萬元毒品
警方搗破一個毒品儲存倉，檢獲約60公斤懷疑冰毒，市值約為2,000萬元，一名本地男子被捕。
警方昨晚在屯門一個工廈劏房單位外搜查一名形跡可疑的本地男子，在他手持的2個尼龍袋搜獲15包、每包約重1公斤的懷疑冰毒。其後，警方押解男子到相信是由佢掌控的毒品儲存倉調查，在內找到共45包、每包約1公斤重的懷疑冰毒。
被捕人54歲、報稱無業，現正被警方扣查，將會被暫控2項販運危險藥物罪，星期一會在屯門裁判法院提堂。警方初步調查相信疑犯受到販毒集團以金錢利誘，被招攬負責管倉及派送毒品的角色，警方相信今次行動成功阻截到大批毒品流入市面。
試圖用尼龍袋配合工程車掩飾
另外，警方留意到今次案件有別於以往常見用私家車或輕型貨車運毒，販毒集團試圖用尼龍袋配合工程車輛作掩飾，將毒品轉移到其他地方，企圖增加調查難度。
