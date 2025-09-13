警方搗破盜用信用卡購物集團 拘5男1女

警方搗破一個搵快錢犯罪集團。(香港警察圖片)

警方沙田警區重案組表示，成功搗破一個搵快錢犯罪集團，拘捕5男1女年齡介乎15至44歲，當中1人為持雙程證人士，涉及15宗盜竊、欺詐、處理贓物及藏毒罪被捕。

沙田警區重案組第一隊偵緝督察江杏宜簡報有關案件。她表示警方日前進行一個代號「映目」的打擊詐騙及搵快錢罪行行動，拘捕了6名的疑犯。她透露，警方在今年7月起留意到有犯罪集團在沙田區內的一個大型商場，以偷來的信用卡購物，然後再將商品轉售圖利。警方之後翻查商場、店舖以及政府的閉路電視影像進行分析，最後成功鎖定集團主腦及活躍的成員。

涉過去2月13宗同類案件

警方在周四（11日）晚6時左右採取行動，在3名集團成員試圖在銅鑼灣一個商場重施故技時，以「盜竊、欺詐、處理贓物、以及管有危險藥物」的罪名將他們拘捕。並在其中1人身上檢獲1張偷來的信用卡以及少量依托咪酯毒品。同時在3人身上搜獲9,364港元的玩金。之後警方繼續進行拘捕行動，在一連3日以涉嫌「欺詐罪」拘捕多2男1女。警方指6人與沙田區及深水埗區內，7至8月共13宗同類事件有關。

警方重申，「盜竊、欺詐、處理贓物，以及管有危險藥物罪」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9/16A/24條，一經定罪，最高可被判處監禁10至14年。警方表示會持續採取主動執法行動打擊相關罪行。警方亦提醒商戶，需要提防不法之徒利用偷來的信用卡，甚至可能是假信用卡去購物。因此商戶應該提高警覺，核實信用卡持有人身份。如有懷疑應立即同警方聯絡。

