警方扣留2輛私家車。

港島總區交通部係今日(28/9)，進行打擊非法載客取酬，2名本地司機被捕。行動中警方派員喬裝乘客，於柴灣分別登上兩架私家車，到達目的地後，拘捕兩名分別33歲及44歲的本地男司機，涉嫌以「利用汽車作非法出租，或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案兩架私家車亦被扣留檢驗。

根據《道路交通條例》，私家車必須領取相關許可證，才可取酬載客。違例者首次定罪可被處罰港幣10,000元及監禁6個月，再次干犯則可被處罰港幣2.5萬元及監禁12個月。另外，涉案車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照同埋扣押6個月。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/警方港島打擊白牌車-2名司機被捕/603830?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral