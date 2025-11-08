警方破詐騙集團拘5男女涉款219萬元

【Now新聞台】警方搗破本地詐騙集團，拘捕5人，包括一名16歲少女。

行動中檢獲多部手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物。東九龍總區重案組人員瓦解一個本地詐騙集團，拘捕一名內地男子，相信是骨幹成員，3名本地男子及一名少女，年齡介乎16至34歲，他們涉嫌與10宗猜猜我是誰騙案有關，涉案總金額約219萬元。

警方稱，詐騙集團成員致電長者，並訛稱是他們的親人，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付保釋金，又以數百元酬勞招攬收款傀儡收取騙款。

