警方銳眼計劃目標年內接入10條公共屋邨及過海隧道閉路電視鏡頭
【Now新聞台】警方計劃在今年內接入10條公共屋邨及過海隧道的閉路電視鏡頭。
警方指，銳眼計劃下安裝的閉路電視協助偵破逾480宗刑事案件、拘捕超過840人。
警方指會逐步將啟德體育園、港鐵公司等的閉路電視鏡頭納入銳眼計劃範圍，目前已接入5千多支，亦計劃今年接入3條海底隧道、10條公共屋邨、7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。
珍惜生命｜屯門大興邨一對男女墮樓雙雙殞命 據悉為情侶關係
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。 警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，兩人為情侶關係。am730 ・ 2 小時前
遭祖父母獨留車上失蹤 4歲女兩日後溪谷中找回
【on.cc東網專訊】遼寧省朝陽市日前有一名4歲女童被獨留車上，待家人20分鐘後返回，發現她不知所終。內媒周五（17日）從現場參與救援的人員處獲悉，失蹤近兩日後，女童已被找到，身體無大礙。on.cc 東網 ・ 1 天前
美國男子冤獄 43 年終獲平反 出獄即遭移民局拘留 或被遣返嬰兒時已離開的印度︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在美國被錯判入獄逾 43 年的蘇布（Subramanyam "Subu" Vedam）近日雖被撤銷謀殺罪名，終於獲得平反，但尚未迎來自由的懷抱，卻再度被美國移民及海關執法局（ICE）拘留，面臨被遣返到自嬰兒時期便離開的印度。Yahoo新聞 ・ 52 分鐘前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
中環華懋大廈三級火大致撲滅 4人受傷一男嚴重 消防正調查起火原因(更新)
中環干諾道中華懋大廈周五下午發生的三級火大致撲滅。消防處消防區長盧瑞生表示，下午4時24分接報，4分鐘後到場發現大廈外牆搭建棚架作維修工程，火勢快速蔓延和猛烈，波及隔離大廈，同時收到市民求助，因此在8分鐘後將火警升為三級。火勢主要集中在大廈外牆，未嚴重波及大廈內單位，下午5時46分火勢受到包圍，晚上7時受控，9時13分am730 ・ 16 小時前
旺角一日兩宗偷拍裙底斷正 21歲男港鐵站作案被捕
旺角一日發生兩宗偷拍裙底案。警方昨日下午在區內進行反罪惡巡邏，期間在亞皆老街一個商場，發現一名男子懷疑於商場樓梯用手提電話偷拍一名女子裙底。經初步調查後，警方拘捕該名50歲郭姓本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。 另外，警方同日下午約1時45分在港鐵旺am730 ・ 4 小時前
筲箕灣耀東邨天降玻璃樽 46歲男子被捕
【on.cc東網專訊】本周二(14日)執法部門接報，指筲箕灣耀東邨疑有玻璃樽從高處墮下，飛落一所幼稚園門外。東區區警員翻查大量「天眼」錄影後，成功鎖定目標人士。至昨日(17日)以涉嫌「容許物體自高處墮下」，拘捕一名涉案的46歲本地男子，他現正被扣留調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 3 小時前
英國安德魯王子放棄王室頭銜
已故英女王伊利沙伯二世次子安德魯王子透過白金漢宮發表聲明,同意放棄約克公爵頭銜。安德魯在聲明中表示,經過與英王查理斯三世等王室成員商議,認為持續針對他的指控會干擾英王和王室的工作,因此他將不再使用約克公爵這個由母親授予的頭銜及其他榮譽,但仍保留王子身份,他的兩個女兒亦仍會保留公主身份。現年65歲的安德魯近年捲入一系列醜聞,其中被指曾在涉及性侵案的已故美國富商愛潑斯坦的名下豪宅,與未成年女子發生性關係,安德魯在聲明中重申堅決否認有關指控。 (BC)infocast ・ 1 天前
中環華懋大廈棚架三級火 兩傷者危殆
【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架發生三級火，58人自行疏散，四人不適送院，其中兩人危殆、兩人穩定。消防處成立專隊調查起火及火勢迅速蔓延原因。網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救。有人吸入濃煙後不適送院，有目擊者指在上環都聞到濃煙。目擊者陳先生：「我一個人旅遊去石板街，我下來的時候看到很多人在那拍照，然後我去看就是那個樓著火了，我去的時候沒那麼大了，但是還有火，然後已經有消防員，那些消防車已經來了。反正那個煙很刺鼻，已經到上環那條街那裡。」工友余先生：「我們工作中突然聽到竹爆聲，像落石屎的竹爆聲，於是就走。一邊近乎燒光，我們自己公司有四個工友，當時就全部走、全部逃生，公司集中指示讓我們走，點人頭，然後撤退。」附近店舖負責人：「東西全部跌下落，嚇死人。又著火又出煙，東西都跌下來，後尾上面又著火。(你店舖有沒有受影響?)衣服都沾滿塵，真是慘。」下午四時許，消防接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生火警，期間消防出動4條喉、4隊煙帽隊灌救，兩條鋼梯、36架消防車及15架救護車，並出動無人機外圍監察。晚上9時許將火警救熄，消防指起火原因仍然調查中，已成立火警調查隊跟進是次火警。消防處消防區長盧瑞生：「火勢沿著棚架蔓延得相當快速，而且火勢相當猛烈。由於火舌波及旁邊的大廈，同時我們收到市民的求助個案，所以在我們到場後8分鐘，立刻將火警升為三級，以調派額外資源來現場進行滅火及救援工作。今次的火勢主要集中在大廈外牆的位置，並未嚴重波及大廈內的單位。」火警期間，救護員共處理4名傷者，全部送往瑪麗醫院治理。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 7 小時前
港鐵「德福45週年壓軸派對」明日盛大舉行！
九龍灣德福花園及德福廣場，作為港鐵首個「鐵路加物業」項目，45年來完美融合交通、住宅與商業元素，成為香港物業市場的標誌性典範。為紀念這一重要里程碑，港鐵精心策劃了一系列精彩的慶祝活動，作為壓軸亮點，港鐵將於10月18日（星期六）在德福花園平台隆重舉辦「德福45周年壓軸慶祝派對。」 活動分為兩個精彩時段。下午1時至4時的「德福社區活力大匯演」，匯聚本地表演團體呈獻舞蹈、歌唱及創意等等精彩演出，展現德福花園及德福廣場作為社區核心的凝聚力。到達晚上6時，將由港鐵管理層及主禮嘉賓將主持亮燈儀式，象徵德福項目的持續輝煌。隨後，更有人氣歌手張敬軒、新晉女子組合VIVA及街頭樂隊The Flame的精彩表演。Fortune Insight ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 消防處屋宇署到場調查
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 1 小時前
創新科技嘉年華今日起至10.26舉行 展示多項發明及研究
創新科技嘉年華今日起至10月26日在科學園舉行，以「創科點亮夢想」為主題，透過展示香港最新的創新科技成果，提升社會對創新科技的關注及興趣。 署理財政司司長黃偉綸為活動主持開幕禮。他表示，政府會繼續善用香港的優勢，透過政策引導、資金支援、人才培育，全方位推動創科發展，鞏固香港作為國際創科中心的地位。他希望市民透過創am730 ・ 21 小時前
中環華懋大廈仍未解封 屋宇署及棚架工程承建商到場協助調查
【Now新聞台】中環華懋大廈昨日的棚架三級火，四名傷者仍然留醫，其中兩人危殆，消防已經成立專隊調查起火原因。 華懋大廈連同旁邊的一段砵典乍街仍未解封，馬路留下大堆燒毀的竹棚、玻璃碎及雜物，涉事的環保斗及貨車亦未移走。大廈外牆有批盪剝落，多組分體式冷氣機嚴重受損，大廈地下的快餐店無法營業。消防在附近一帶戒備，禁止路人走近。屋宇署人員及棚架工程承建商到場，協助警方調查。這場三級火在昨日下午四時許發生，至晚上九時許被救熄。火警期間有四人不適送院，其中23歲及55歲的男傷者情況危殆，在深切治療部留醫。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
應對黑幫暴力 秘魯宣布首都將進入緊急狀態
（法新社利馬16日電） 秘魯爆發好幾週的反政府示威活動，抗議政府未有效打擊貪腐與黑幫之後，秘魯政府今天宣布，首都利馬將進入緊急狀態。秘魯總理阿爾瓦雷茲（Ernesto Alvarez）今天在政府高層會議過後告訴媒體，「我們將宣布發布緊急狀態的決議，範圍至少包含利馬都會區」。法新社 ・ 1 天前
籌備規管網約車 陳美寶:須細化平台入場門檻及初期避免過分監管
立法會通過修例引入法律框架規管網約車服務,運輸及物流局局長陳美寶表示,未來需要籌備的工作包括細化平台規管及平台入場門檻。當局亦會跟有興趣的平台溝通交流,期望做到一個合法合規、公平公開的規管架構。陳美寶在一個電台節目表示,希望明年上半年向新一屆立法會提交附屬法例的細則,並設計各方牌照的條款等,若一切順利,有望明年年中可以完成所有審議法例的過程,當局便能盡快進行牌證邀請及發放等工作。陳美寶指出,過去的網約車服務規管是空白狀態,未來要邁向安全及公平競爭的環境,讓當局更能掌握及做好規管和管理。她又稱,最重要是市民召車體驗提升,至少不會比現時差,要避免在初期過分監管,否則會窒礙市場發展;同時要讓司機增加選擇,有不同平台接訂單。隨著有網約的士或私家車平台,當局樂見他們有機互動的發展,為整個點對點服務帶來新景象。 (BC)infocast ・ 1 天前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
宣萱與雪兒重遇掀《尋秦記》回憶殺 與莫可欣齊剪綵 網民關注雪兒走樣：差點認不出來
55歲TVB視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正在熱播，她近日飛到新加坡聖淘沙為好友的新店剪綵，期間與50歲藝人鄭雪兒（Michelle）重遇Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 7 小時前
熱帶氣旋「風神」今晚進入本港 800 公里範圍 天文台考慮周一黃昏前後直接發三號風球｜Yahoo
隨著風神在 10 月 20 日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前