警方首次搗破依托咪酯工場

警方首次搗破依托咪酯淨化及提煉工場，一名22歲男子被捕。

警方昨早突擊搜查一間位於元朗水蕉新村約700呎嘅石屋，在屋內檢獲大量不同形態的懷疑依托咪酯毒品，包括10斤相信含有依托咪酯成分的晶體狀懷疑毒品、215克懷疑依托咪酯粉末、3公升懷疑依托咪酯液體。此外，屋內放有一批設備，相信用以淨化及提煉懷疑依托咪酯粉末。初步調查相信，該批含依托咪酯的晶狀毒品，經化學加工、淨化及提煉，可生產約8公斤依托咪酯粉末，並可製造成約4萬粒依托咪酯煙彈，毒品市值約1,000萬元。

指 是絕不能饒恕的惡行

警方拘捕屋內一名22歲男子，指相信他接受販毒集團的金錢報酬，協助淨化及提煉依托咪酯毒品，供應本地巿場。警方又指在依托咪酯淨化及提煉工場，發現大批易燃及具爆炸風險的化學物品，批評毒犯為一己之利，選址潛藏民居，進行化學加工及製造毒品，絕對是罔顧他人安全，是絕不能饒恕的惡行。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005434/警方首次搗破依托咪酯工場-22歲男子被捕?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral