警旺角冚毒窟檢值8.9萬元毒品拘13人 另6人爬窗逃釀一死5傷

警旺角冚毒窟檢值8.9萬元毒品拘13人，另6人爬窗逃釀1死5傷。(有線新聞截圖)

角警區特別職務隊人員經深入調查，昨日(1日)突擊搜查新填地街一單位，搗破一個毒窟，並在該單位內檢獲約100克可卡因、約17克冰毒、約38克海洛英、80粒咪達唑侖及一批吸食毒品工具，毒品總市值約8.9萬元。

行動中，人員在該單位內拘捕8名本地男子及5名本地女子，年齡介乎37至67歲，分別涉嫌「經營毒窟」、「販運危險藥物」及「服食危險藥物」。所有被捕人現正被扣留調查。

拘捕行動期間，5名本地男子及一名本地女子，年齡介乎28至67歲，嘗試從單位爬出窗外逃去。當中一名66歲本地男子從一樓平台墮下，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。另外兩名男子昏迷分別被送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理，其餘3人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

