警旺角拘一漢涉刑毀及藏武器

赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲 連日已有多宗同類案
一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 20 小時前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 1 天前
鰂魚涌35歲男寓所暈倒 昏迷送院最終不治
鰂魚涌有男子在家暈倒，家人發現大驚報案。警方早上6時許接報指，英皇道993號得利大廈有一名男子在單位內一間房暈倒，救援人員接報到場後，將昏迷的35歲男子送往東區醫院搶救，惜最終返魂乏術，其死因有待驗屍後確定，案件列作送院時死亡。am730 ・ 21 小時前
尖沙咀珠寶鐘錶店遇劫 男子掠走約 65 萬元勞力士手錶 警方追緝 40 多歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】尖沙咀海防道 50 號太子珠寶鐘錶於今日（11 日）下午 12 時發生搶劫案。一名年約 40 多歲的男子進入店內聲稱選購手錶，在職員拿出一隻價值約 65 萬元的勞力士手錶供其察看期間，男子突然搶走手錶並奪門而出，往尖沙咀港鐵站 C 出口方向逃去。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
元朗YOHO TOWN一單位火警 兩男女昏迷送院
【Now新聞台】元朗YOHO Town一個單位清晨發生火警，一對男女昏迷，其中男子搶救後不治。 起火單位嚴重焚毀，外牆熏黑，消防員及警員在現場調查。清晨6時許，元朗YOHO Town七座一個單位發生火警，消防接報到場開喉灌救，約20分鐘後將火救熄，在單位救出一對男女，昏迷送院搶救，50多歲男子其後證實不治；約三百人自行疏散到地下，起火原因有待調查。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
唱高散貨案 證監凍產8520萬
證監會於2023年搗破一個組織嚴密的懷疑「唱高散貨」集團，先後向7名涉嫌操縱萬成金屬包裝（08291、現稱港娛國際控股）股份的人士（下稱被告）提出法律程序；證監會最新公布，已經取得原訟法庭的臨時強制令，禁止案中3名被告調走他們在本港境內的任何資產，或者以任何方式處置或處理其在本港境內的任何資產，又或是縮減他們在本港境內任何資產的價值，涉及金額高達8520萬元。信報財經新聞 ・ 2 天前
尖沙咀搶錶案 內地男假裝顧客光顧 掠65萬勞力士
今日(11日)下午約12時46分，警方接獲位於海防道50號太子珠寶鐘錶職員報案，指一名男子在店內疑似趁機掠走一隻價值約65萬元的勞力士手錶，隨即沿彌敦道朝尖沙咀站C出口方向逃去。鑑證科人員已到場搜證，警方一度封鎖鐘錶店門口調查，案件現被列作「搶掠」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 13 小時前
移民探員槍殺開車婦人案調查引爭議 群眾上街
（法新社明尼阿波利斯9日電） 美國明尼阿波利斯（Minneapolis）市當地官員今天抨擊聯邦機構將他們排除於移民官涉嫌槍殺女子的調查之外。當地官員表示，市府單位被排除於聯邦移民官7日槍殺女駕駛古德（Renee Good）的調查過程之外。法新社 ・ 1 天前
緬甸 KK 園區635棟網絡詐騙大樓全拆除
緬甸妙瓦底 KK 園區635幢涉詐涉賭非法建築物,已全部拆除。緬甸官方媒體報道,當局星期五(9日)拆除 KK 園第2區最後2棟四層高的非法建築及 KK 園區第三區5棟兩層高的非法建築。至此,KK 園區內所有用於網絡詐騙和賭博活動的非法建築均徹底拆除,總數達635幢,其中第一區148幢、第二區62幢、第三區425幢。報道稱,此次拆除工作採用控制爆破和重型機械結合的方式,並以燃燒桶加強清拆效果。官員表示,其餘區域非法建築也將按此方式繼續拆除。緬甸政府表示,根除網絡詐騙與賭博活動是國家責任,不會讓這類犯罪行為在緬甸境內扎根。當局會繼續與國內安全單位,以及鄰國政府協調合作,共同根除此類犯罪。 (BC)#緬甸 KK 園區 #詐騙infocast ・ 11 小時前
元朗YOHO Town單位起火夫婦一死一傷 警：無證據顯示涉刑事
元朗有住宅起火。警方早上6時19分接獲多人報案指，元龍街8號YOHO Town第7座一個單位發生火警。消防接報到場後開喉濯救，約20分鐘後將火救熄，並在單位內救出一男一女傷者送院搶救，他們當時已陷入昏迷，其中50多歲的男子其後證實不治。am730 ・ 20 小時前
維園文化創意藝術市集開幕 設約30精品、熟食攤位
【Now新聞台】維園文化創意藝術市集開幕，設有約30個精品及熟食攤位，有檔主表示滿意營業額，有市民就認為市集可加強宣傳。冷冷的天氣，當然要吃些熱乎乎的小食暖暖胃。不餓的話，亦可以看看有沒有心水飾物及擺設。這個文化創意藝術市集由康文署及保良局合辦，位於維園近銅鑼灣方向，是發展旅遊熱點工作組9個熱點項目之一，設有約30個攤位售賣手工藝品及小食飲品等。上海旅客李小姐：「挺好的，很熱鬧，而且光很暖。上海好像好少有這樣唱歌的，粵語歌很好聽。」蘇太：「我都不知，我住這邊都不知有這個市集，經過才知道。多些宣傳就多些人來逛，你看現時都不是很多人。」市集上月中開始，試營運了一個月後正式開幕，有檔販指對於一日內做到四位數生意額感到心滿意足。檔販Lena：「今日都能回本及賺錢，我之前在聖誕節時都有來營業，人流及生意額都不錯，所以我都會繼續不時來營業。」市集有多個打卡位，就像這個巨型求籤筒，中間有一隻馬卡通，預祝大家馬年行好運。市集逢周六、日及公眾假期中午12時至晚上9時開放，預計持續至11月底。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
尖沙咀4男飲酒起爭執 3人遭玻璃杯扑頭受傷送院
【on.cc東網專訊】今晨（11日）9時24分，執法部門接獲一名男子報案，指他在凌晨4時許與3人在尖沙咀飲酒，其後至早上9時許，4人在樂道35號一個廁所外發生爭執，其中一人突然發難，用玻璃酒杯扑傷他及另外2人的頭部，然後悻然離去。on.cc 東網 ・ 20 小時前
紅磡包點店起火冒煙釀2傷 其中1人二級燒傷送院
【on.cc東網專訊】紅磡發生火警。今日(10日)中午12時05分，差館里3A號地下一間中式包點店起火冒煙，消防接報到場灌救，迅速將火勢救熄，毋須疏散。事件中，其中一名姓李(55歲)職員手腳及面部二級燒傷，另一名姓蘇(35歲)職員滅火期間亦懷疑吸入濃煙不適，二人on.cc 東網 ・ 1 天前
深井青龍頭發現海豚屍體
【Now新聞台】深井青龍頭岸邊發現一條懷疑海豚屍體。 屍體約3呎長，尾部有傷痕。下午5時，警方接獲途人報案，指青龍灣石灘岸邊發現懷疑海豚屍體，愛護動物協會人員到場協助。警方調查後，列作動物屍體發現處理，稍後通知相關部門檢走。#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜林正財呼籲社會要有同理心 指本地處理創傷後遺症專業人員不足
精神健康諮詢委員會主席林正財，今日（10日）在出席新聞博覽館的講座時表示，大埔宏福苑的火災事件，不單對居民，以至整個社會的精神健康都有挑戰。他又回應指，社會有意見認為宏福苑居民的要求太多，他指不要忘記居民是受害者，他們當中有人失去家人或朋友，呼籲社會要有同理心、包容接納，與災民同行。am730 ・ 1 天前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
阮德鏘驚爆離婚 感激前妻包容：好聚好散
粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子阮德鏘（Johnson），與女演員林司敏因合作電影《天生愛情狂》撻着，並於2018年拉埋天窗，同年誕下女兒「懂事長」阮婧恆，一家三口人前人後溫馨滿載。今日（11日）毫無預警下他透過社交平台發長文，透露已於去年離婚，並感謝前妻林司敏的包容，雙方好聚好散。阮德鏘留言：「2025年我們離婚了。我選擇暫時停下所有工作來面對這事實，因為我的工作關係拖延到現在才宣佈，感謝妳對我作岀了最後的包容。希望這遲來的宣布，沒有讓妳的新生活做成太大影響，相知相識，好聚好散！」東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民拆解大廈「黃金樓層」
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民熱議香港住宅樓層安全，分析防火層、低層及高層風險，拆解「黃金樓層」。Yahoo 地產 ・ 19 小時前