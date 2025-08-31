警方 證物 毒品

警方在暑假期間加強打擊毒品行動，由7月13日至8月30日偵破303宗毒品案件，拘捕328男90女(13至73歲)，其中包括11名男童及6名女童；涉嫌製造危險藥物、販運危險藥物、管有危險藥物、經營毒窟及管有第一部毒藥等，部分人已被落案起訴。行動中，檢獲338公斤不同種類的懷疑毒品，總市值約1.7億元，當中檢獲的懷疑含有「依托咪酯」毒品數量，較去年同期檢獲同類型毒品明顯上升，包括約4.9公升懷疑液態依托咪酯和超過2,700粒懷疑含有依托咪酯的煙彈。

警方指，毒販以微薄報酬利誘青少年參與販毒，並企圖將法律責任轉嫁給他們，其中一名被捕的13歲男童，涉嫌被利誘販運4粒懷疑含有依托咪酯的煙彈，另一名14歲女童則涉疑販運懷疑俗稱K仔的氯胺酮及可卡因等。

警方呼籲青少年時刻保持警覺，堅決拒絕毒品誘惑，切勿貪一時之利而以身試法。家長則應多關心子女的社交圈子及日常動向，防止不法分子趁機誘騙年輕人參與非法活動。警方會繼續高度關注青少年涉及毒品犯罪的情況，會重點打擊毒販利用青少年進行販毒活動的不法行為，又說將在聖誕節、農曆新年及復活節等長假期加強執法，全面打擊毒品罪行。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/警暑假打擊毒品拘418人-17童涉案最細13歲/594658?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral