警校前「二哥」李仲華加入演藝學院任副校長 2019年曾批示威者包圍警總｜Yahoo

香港演藝學院委任李仲華先生為副校長（行政）。

【Yahoo 新聞報道】曾任香港警察學院副院長的李仲華，獲香港演藝學院委任為副校長（行政），今日（4日）正式履新。

演藝學院今日發新聞稿公布委任李仲華的消息，指他在行政管理領域擁有逾 30 年的豐富經驗，涵蓋人力資源、人才培育、資訊科技等，有多個碩士學位。新聞稿形容：「他多年來以公正態度、創新思維和培育年輕一代的熱忱，致力推動人才與機構的持續發展，貢獻良多」。內文指，李仲華曾出任香港警察學院副院長，負責學院的行政運作，並推動新入職人員及管理人才的培訓與專業發展。

演藝學院表示，李仲華作為演藝學院副校長（行政），將與校長緊密合作，領導並推動學院的行政及營運策略。他負責建立穩健的組織架構，統籌校園規劃及學院發展，以支援學院的策略目標。其工作範疇涵蓋學院規劃與發展、人力資源、校董會秘書處、數碼轉型及人工智能應用、設施管理、場地租借與營運，以及演藝進修學院（EXCEL）課程發展等。

李仲華：深感榮幸 重視培育年輕人才

李仲華對於有機會加入演藝學院深感榮幸，期待憑藉過往經驗，全力支持學院使命，惠及學生、教職員及整個學院。他說：「我對培育年輕人才尤為重視，將積極提升組織效能，確保演藝學院的願景、使命及策略目標得以實現。」

2019年批示威者堵塞警總出入口：香港要嘅係愛 唔係粗口

翻查資料，2019 年反修例示威期間，6 月 22 日有示威者包圍警察總部。李仲華接受傳媒訪問稱，警總內有孕婦及長期病患者，但出入口被堵塞，醫護人員無法進入。他當時問：「其實大家點睇？係咪我哋嘅同事就唔係人呢？你哋圍住就可以呢？」他又說：「香港要嘅係愛，而唔係粗口，而唔係咁樣惺惺作態嘅姿態。」當時有示威者在他受訪時反問該孕婦是否臨盆在即，又有人以粗口大罵，有報道指李仲華當晚曾向在場示威者舉中指。