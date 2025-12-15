警檢氣槍、懷疑爆炸品等 2男被控串謀顛覆國家政權 還押至明年3月再訊

警方國安處上周首度引用「23 條」下的「非法操練」罪，拘捕 10 人，指他們涉嫌進行「類似軍事形式」的訓練，又指在工廈單位檢取氣槍、懷疑爆炸品。當中 2 名男子被控「串謀顛覆國家政權」罪，周一（15 日）在西九龍裁判法院首度提堂。



控方申請押後，以待警方進一步調查被告的電話和 USB，及索取有關槍械、炸藥和通訊裝置的專家報告。其中 25 歲被告申請保釋，總裁判官蘇惠德聽取陳詞後，稱認為沒有充分理由，信納他不會繼續作出危害國安的行為。連同另一名沒保釋申請的 24 歲被告，兩人須還押至 2026 年 3 月 20 日再訊。

李桂華：大埔火災後有「黑暴苗頭」

兩名被告為彭加熙（24歲，保安員）及李晉森（25歲，保安員），他們同被控一項「串謀顛覆國家政權」罪，指他們於 2021 年某日至 2025 年 12 月 11 日期間（包括首尾兩日），在香港，一同串謀和與其他人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關；嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能。

國安處總警司李桂華上周在記者會指，部分被捕人曾以「黑暴常用服裝」出現在大埔火災現場，警方正調查其在場目的﹐又指大埔火災後，有人以 2019 年常用服裝、方法、口號等，試圖散播仇恨，「咁呢個出現令我哋覺得呢，其實黑暴嘅苗頭已經有。」

案件編號：WKCC5736/2025