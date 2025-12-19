警油麻地掃黃 拘烏干達及內地流鶯

人員在油麻地砵蘭街及廟街附近拘捕一名44歲外籍女子及一名47歲內地女子，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」

油尖警區特別職務隊人員周四（18日）在油麻地一帶展開掃黃行動，打擊街頭賣淫活動。行動中，人員在油麻地砵蘭街及廟街附近拘捕一名44歲外籍女子及一名47歲內地女子，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」。兩名被捕人現正被扣留調查。據悉，外籍女子為烏干達籍，持「行街紙」，內地女則持雙程證抵港。

行動中，人員分別在砵蘭街及廟街二個單位內檢獲一批證物，包括避孕套，潤滑油及一次性浴巾等。人員會於砵蘭街、碧街及廟街一帶加強巡邏，以打擊流鶯問題。街頭賣淫行為乃油尖警區重點打擊目標之一，警方會繼續留意相關情況及果斷執法。

