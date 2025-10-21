警深水埗截的士檢逾5萬元毒品 22歲男逃走不果與司機同被捕

police.jpg

西九龍總區衝鋒隊人員昨日(20日)上午約五時在深水埗區欽州街巡邏期間，發現一名男司機及一名男乘客在停泊於上址的一輛的士內形跡可疑，遂上前截查。男乘客曾企圖下車逃走，但被人員迅速截獲。

人員其後在該的士內檢獲5粒含有依托咪酯的煙彈。經調查後，人員亦於附近一垃圾桶檢獲59粒含有依托咪酯的煙彈，11包共重約15克的氯胺酮及41包共重約37克的可卡因。案件中檢獲的毒品總市值約5.2萬元。

人員遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名74歲本地男司機，並以「販運危險藥物」及「未能出示身份證明文件」拘捕該名22歲本地男乘客，所有被捕人現正被扣留調查。

